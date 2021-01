Corona-hypotese: Hårdt ramte mangler K-vitamin

Videnskab.dk Mandag, 04. januar 2021 - 14:33

Et hollandsk studie pegede på sammenhængen allerede i august, og de resultater er nu blevet bekræftet af et dansk forskerhold.

De danske forskeres undersøgelse er indtil videre bragt på en preprint-server, hvilket vil sige, at studiet endnu ikke er blevet officielt ‘kvalitets-tjekket’ af andre forskere.

»COVID-19 er en sygdom med enorme forskelle. Nogle har hostet to gange og blevet raske, mens andre er døde af det. Der er noget uforklarligt i den, og derfor er vi på udgik efter faktorer, der kan forklare den,« siger førsteforfatter til det danske studie, overlæge og professor Allan Linneberg, til Videnskab.dk.

»Her tænker vi, at K-vitamin er én af mange faktorer. Vi har fundet en stærk sammenhæng, og det er meget lidt sandsynligt, at resultaterne er tilfældige,« forklarer Allan Linneberg, der er forsker ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital.

Årsagen er ukendt

Begge studier finder det, man kalder for en korrelation (en statistisk sammenhæng), mellem K-vitamin og hårde COVID-forløb og COVID-dødelighed, men forskerne ved endnu ikke, hvad årsagen kan være.

Der er endnu ingen beviser for, at K-vitamin kan forebygge eller mildne COVID-19, men studierne peger på en hypotese, der er værd at forfølge.

»Det er et vildt interessante fund,« lyder det fra Susanne Gjedsted Bügel, professor MSO i klinisk og forebyggende ernæring på Københavns Universitet, der ikke har været involveret i nogen af studierne.

»Lige da jeg læste det, tænkte jeg, at det lød som en mærkelig kobling med K-vitamin og COVID-19. Men de underliggende hypoteser giver god mening,« tilføjer hun overfor Videnskab.dk.

Både den hollandske og danske forskningsgruppe mener, at K-vitaminerne kan beskytte nogle af de elastiske fibre i lungevævet, der ellers beskadiges af COVID-19. Derfor kan de lave niveauer af K-vitamin ifølge forskernes hypotese lede til hårdere sygdomsforløb.

»Man kan så spørge sig selv, om manglen på K-vitamin er udløst af sygdom, eller om patienterne havde lave niveauer i forvejen,« påpeger Allan Linneberg.

»Det ved vi ikke, og derfor skal der også forskes mere i det,« tilføjer han.

Mangelfuld evidens

Lige nu må vi nøjes med spændende hypoteser, men mangelfuld evidens.

Derfor anbefaler Allan Linneberg heller ikke, at du propper dig med K-vitamin i håbet om at skærme dig selv for et voldsomt COVID-forløb.

»Man bør indtage den anbefalede dosis af K-vitaminer hver dag (1 mikrogram per kilo af ens kropsvægt, red.) og forsøge at følge kostrådene om især frugt og grønt. Jeg vil ikke anbefale, at man tager over (den anbefalede dosis, red.), fordi vi har fundet denne hypotese, men det er af mange grunde vigtigt, at få dækket sit behov for K-vitamin,« siger han til Videnskab.dk og tilføjer:

»Tager du blodfortyndende medicin, bør du tale med din læge, før du omlægger din kost eller tager ekstra K-vitamin.«