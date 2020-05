Corona-hjemmeside er ikke opdateret

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. maj 2020 - 12:00

Borgere kan blive lettere forvirret, når de ønsker at hente information om, hvad der er gældende nu-og-her i forhold til corona-restriktionerne, hvis man besøger Landslægeembedets hjemmeside nun.gl.

Under menupunktet ”Hvad er gældende?” og i underpunktet ”Rejser/Trafik” fremgår det, at ”udenrigsflyvninger er fortsat lukket indtil den 1. juni”.

Kilde: Nun.gl

Fakta er imidlertid en helt anden, hvilket også fremgår af en pressemeddelelse, som man kan læse på selvsamme hjemmeside, og som blev udsendt den 4. maj.

I pressemeddelelsen fremgår det, at alle har lov til at rejse ud landet. Derimod vil det kræve visitation/godkendelse at rejse ind i Grønland fra udlandet. Det er fortsat et krav, at man har et anerkendelsesværdigt formål for at kunne få lov til at rejse til Grønland.