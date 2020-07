Corona-hjælp: Rejse-rabatter på 30 pct.

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. juli 2020 - 15:35

Mandag introducerede Naalakkersuisut en såkaldt mobilitetspakke, der skal gøre det billigere at rejse internt i Grønland og på den måde række en hjælpende hånd til det hårdt trængte turisterhverv.

Naalakkersuisoq for erhverv, Jens-Frederik Nielsen (D), forventer, at hjælpepakken vil betyde rabatter på i gennemsnit 30 til 35 procent på de billetpriser, der er målgruppen for hjælpepakken.

Det drejer sig om billetter på rutetransport internt i Grønland.

Jens-Frederik Nielsen fortæller, at Naalakkersuisut har afsat lidt over seks millioner kroner til pakken, og at der allerede er indgået en aftale med Air Greenland, som selskabet selv vil præsentere indenfor de kommende dage.

Vil skabe lille skuldersæson

- Dialogen har været i gang længe, og vi har set på, hvad der er muligt. Med hensyn til Air Greenland taler vi om et vist antal billetter. Der er indgået en kontrakt med selskabet, der er afgrænset beløbsmæssigt, siger Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Udover aftalen med Air Greenland vil der også blive indgået aftale med Disko Line og Arctic Umiaq Line samt en række mindre ruteoperatører, forventer Jens-Frederik Nielsen. Disse aftaler er dog endnu ikke endeligt godkendt.

- Jeg håber, at folk vil udnytte muligheden, og at flere vil komme rundt i landet og se, hvad det har at byde på, siger Jens-Frederik Nielsen.

Hvor meget tror du, pakken vil hjælpe, når den kommer så tæt på afslutningen sommerferiesæsonen?

- Det, jeg håber på, er at få skabt en lille skuldersæson til sommersæsonen. Så flere, der ikke har haft råd til at rejse, nu kan få det. Og til at nogen vil tage springet og tage en rejse mere. Det handler om at få stimuleret økonomien.

- Nogle vil sikkert refunderer billetter

- Man må ikke undervurdere, at det her vil give muligheder til nogle, der normalt ikke har råd, siger Jens-Frederik Nielsen.

Med hensyn til folk, der allerede har købt billetter til de kommende uger, så er der ingen garanti for, at de kan få del i rabatten, forklarer naalakkersuisoq.

Her vil gælde selskabernes egne regler for eventuel returnering af allerede købte billetter.

- Nogen vil sikkert refundere deres billetter og købe en ny. Den her pakke er et udtryk for, at vi gerne vil skabe aktivitet på kort sigt. Man må se det som det muliges kunst, siger Jens-Frederik Nielsen.