Corona-frygt koster Nuup Bussii dyrt

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 30. april 2020 - 17:45

Et forventet overskud på 314.000 kroner er nu vendt til et estimeret underskud på 6,6 millioner kroner for Nuup Bussii, oplyser direktør Mogens Nathansen til Sermitsiaq.AG.

- Vi er hårdt ramt. Myndighederne har begrænset antallet af passagerer til det antal sæder, som er i vore busser. Det betyder, at passagerer fravælger busserne som transportmiddel, oplyser Mogens Nathansen.

- Men det allerværste er, at borgerne simpelt hen er angste for at blive smittet, hvis de kører med bus. Ja, vi er udfordret, fordi det er svært at få disse mennesker tilbage i vore busser, når myndighederne har indført begrænsninger, selv om der ikke er nogen smitte i byen, understreger busselskabets direktør.

Køreplaner blev justeret

Han oplyser, at han har henvendt sig til coronastaben, der rådgiver Naaalakkersuisut, for at få ophævet restriktionerne på buskørsel i en tid, hvor der ingen smitte er. På trods af flere rykkere har han intet hørt.

I dag må busserne køre med 30 til 36 passagerer alt efter, hvor mange sæder busserne har. Var der frit slag kunne busserne fragte 85 til 90 passagerer og fjerne usikkerheden fra borgerne om, at man risikerer at måtte vente på næste bus, fordi en bus er fyldt op.

Køreplanerne har været justeret, så buskørslen – under nedlukningen – var reduceret til 38 procent af det normale. I dag efter skole- og daginstitutionsåbningen er man oppe på fuld køreplan igen.

- Vi har jo en forpligtigelse over for kommunen. Og vi kan ikke få penge fra hjælpepakkerne, fordi vi er kommunalt ejet. Ej heller lønkompensation til medarbejdere, som vi ikke har haft brug for. Det er som at være låst inde i en fælde, fortæller Mogens Nathansen, der trods alt glæder sig over, at selskabet har en egenkapital på over 20 millioner kroner, som man kan tære af.

Likviditeten udfordret

Likviditeten er stærkt udfordret og allerede i morgen fredag skal han have et møde med Kommuneqarfik Sermersooq, hvor emnet kommer på bordet.

Spørgsmålet er nemlig, om det er kommunen eller banken via en større kassekredit, der skal sikre, at busselskabet har penge i kassen til at betale lønninger og andet til den daglige drift.

- Vi investerer i tre nye busser i år, og det var planen, at vi næste år skulle indkøbe yderligere tre busser. Om den plan bliver ændret, ved jeg ikke. Det er jo i sidste ende op til bestyrelsen at træffe beslutning herom, siger direktøren.