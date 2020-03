Corona beredskabet testet på Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Lørdag, 29. februar 2020 - 15:57

Beredskabet på Færøerne blev aktiveret fredag, da to personer havde mistanke om, at de kunne være smittet med coronavirusset. Personerne blev sat i isolation hjemme hos sig selv.

Senere samme aften viste prøverne, som var testet på Færøerne, at personerne ikke var smittet. Seruminstituttet i København har dog den officielle bemyndigelse, og lørdag eftermiddag kunne alarmen afblæses.

Shahin Gaini, speciallæge i infektionssygdomme, siger til Kringvarp Føroya, at personerne som blev undersøgt, har været i et land, hvor corona-smitten er brudt ud, men at sandsynligheden for, at personerne var blevet smittet var lille. De valgte alligevel at få dem undersøgt for at være forsigtige og afprøve processen omkring undersøgelserne.

- Når vi nu tester rigtige personer, så finder vi også ud af, om noget skal gøres på en anden måde og det justerer vi løbende, siger Shahin Gaini til Kringvarp Føroya.

Folk skal blive hjemme

Alt beredskabet, som skal arbejde med at holde en eventuel smittespredning nede, blev samlet fredag aften.

Her blev procedurerne gennemgået, og der er foretaget enkelte ændringer i proceduren.

De to personer, som blev undersøgt, afgav en prøve på parkeringspladsen udenfor hos deres egen læge, efter at have talt med lægen i telefon.

Prøver foretages ved landssygehuset

Vicedirektøren for landssygehuset i Thorshavn, Tummas í Garði, siger, at planen er, at man i fremtiden vil tage prøverne i et afgrænset område udenfor landssygehuset i Thorshavn i stedet for udenfor hos hver kommunelæge.

Men rådet er, hvis man har mistanke om coronasmitten skal man ringe til egen læge først. Bliver man indkaldt til at afgive prøve, så vil sygehuset helst slippe for, at de, som afgiver prøverne, kommer ind på sygehuset.