Corona-alarm: Par blæste på karantæne og gik til fest

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 21. februar 2021 - 08:05

Politiet og Landslægeembedet fik lørdag travlt, da det blev afsløret, at et par, der var ankommet fra Danmark inden 5 dages karantænen og re-testen for corona var gennemført, gik til en fest med 20 deltagere i byen Qaqortoq.

Parret blev tilbageholdt og sigtet, da de blandt andet var berusede, og politiet skulle i gang med at kortlægge, hvem de havde været i tæt kontakt med.

- Vi fik dog gennemført en hurtig test, der heldigvis viste, at parret var corona-negative. Da vi kunne konstatere dette, slap vi for at gennemføre den helt store smitteopsporing, der straks gik i gang, da parret blev tilbageholdt, oplyser vagtchef Søren Bendtsen fra politiet i Nuuk.

Uansvarlig opførsel

Søren Bendtsen tør ikke tænke på, hvad det kunne have udviklet sig til, hvis parret havde været smittet med den meget smitsomme britiske corona-variant.

- Der er tale om en særlig uansvarlig opførsel, siger vagtchefen og det videre arbejde med sagen skal blandt andet udmønte sig i, hvor stor bøden til de to bliver.

- Det bliver individuelt vurderet, hvor stor bøden skal være alt efter forholdene i de konkrete tilfælde, når man overtræder corona-reglerne, oplyser Søren Bendtsen.