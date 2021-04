Corona-aftale: Stor dansk genåbning

Ritzaus Bureau / Redaktionen Fredag, 16. april 2021 - 06:31

Forsamlingsloftet hæves fra fem til ti personer indendørs og fra 10 til 50 personer udendørs. Det skal træde i kraft 21. april.

Samme dag - onsdag i næste uge - åbnes der for indendørs servering på restauranter med bordbestilling og fremvisning af coronapas. Sidste udskænkning er klokken 22.

- Vi kan nu fremrykke store og væsentlige dele af genåbningen, som kommer til at præge vores alle sammens hverdag i positiv retning allerede fra næste uge.

- Det skyldes, at vi står i en gunstig position i Danmark. Vi laver en større genåbning end planlagt, fordi der er rum til det, og smitten er under kontrol med lave indlæggelsestal, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Skolebørn

Flere skolebørn, studerende og afgangselever kan vende tilbage i skolen i størstedelen af landet bortset fra hovedstaden, hvor smitteniveauet er højere.

Der er 80 procent fremmøde for afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. På erhvervsuddannelser er der 100 procent fremmøde.

5. – 8.-klasse får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Genåbning sker på samme vilkår som tidligere genåbning.

Aftalen betyder også, at der igen kan komme op mod 500 fans tilbage på landets fodboldstadions under en tillempet model for superligaordningen.

Bag aftalen står alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige.

Idrætslivet

Der åbnes også for mere indendørs idræt for unge og ældre. For børn og unge under 18 år er loftet på 25 personer indendørs.

For personer over 70 år er loftet ti personer og krav om coronapas.

Indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger må i dag højst vare 30 minutter uden fællessang. Men de regler lempes.

Det indendørs forsamlingsloft blev i januar sat ned til fem på grund af udbredelsen af en mere smitsom variant af coronavirus.

Yderligere to datoer

Men 6. maj hæves forsamlingsforbuddet indendørs til 25 personer og 75 personer udendørs. 21. maj hæves det indendørs til 50 personer og udendørs til 100 personer.

11. juni hæves forsamlingsloftet indendørs til 100, mens det udendørs afskaffes.

Der er her tale om det såkaldt lille forsamlingsforbud. En udfasning af det såkaldt store forsamlingsforbud mod store arrangementer såsom festivaler er ikke nævnt i aftalen. Det er dermed fortsat på 500 personer.

I maj og juni vil parterne diskutere anvendelsen af coronapas, og om det skal udfases. Det skal dog fortsat gælde for turisme og rejser.