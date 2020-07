Corona-afstand hjælper ikke: Kønssygdomme spreder sig

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 07. juli 2020 - 17:03

Der er én ting, nogle glemmer at tage med, når der skal gang i den under dynen. Kondomet.

36 tilfælde af gonorré og 32 tilfælde af chlamydia i en by med cirka 5500 indbygere på en måned.



Noget tyder på, at tallene ikke er usædvanlige i landets byer. Regionslæge på Regionssygehuset i Sisimiut, Jan Olsen, opfordrer borgere til at tage ansvar, så smittekæden af kønssygdomme kan brydes.

Slået op af Peqqinnissaqarfik Qeqqa / Regionssygehuset Sisimiut i Lørdag den 4. juli 2020

- Kønssygdomme er fortsat et stort problem i Grønland, og Sisimiut er ingen undtagelse, indleder Jan Olsen opslaget på Facebook.

- I marts fandt vi 36 tilfælde med gonorré og 32 tilfælde med chlamydia i Sisimiut. Det reelle antal smittede er således endnu højere, fortsætter han.

Første advarsel i april

Det er ikke første gang, Regionssygehuset i Sisimiut opfordrer borgerne til at bruge kondom. Tilbage i slutningen af april oplyste sygehuset, at det er første gang siden 2015, at kønssygdommen gonorré er så synlig i befolkningen.

Ifølge landslægeembedets notat fra 2018 om kønssygdomme ligger forekomsten af gonorré på et højt niveau, men er faldet siden 2014 og 2015, som var årene med de højeste antal nye tilfælde per 1.000 i nyere tid.

Stigningen af antallet af borgere med kønssygdommen startede i september 2019, og noget tyder på, at kurven endnu ikke er knækket.

- De høje forekomster af kønssygdomme er udtryk for at ganske mange personer fortsat dyrker usikker sex. Chlamydia og Gonorré kan vi endnu behandle med antibiotika, men vi ved at det store forbrug af antibiotika på sigt vil udvikle resistensproblemer og dermed vanskeliggøre behandlingen af sygdommene, skriver Jan Olsen.

HIV blandt unge

I 2018 fandt regionssygehuset en nye smittekæde med HIV blandt unge mennesker i Sisimiut og Ilulissat.

HIV-smittede skal have medicin resten af livet, og kan ellers leve normalt. Ifølge regionslægen har nogle personer med HIV svært ved at overholde at tage medicin.

- Trods grundig information om dette er vi desværre vidende om at nogle HIV-smittede her i byen ikke tager medicin som anbefalet, har haft ubeskyttet sex uden at informere partneren og smittet vedkommende med HIV, lyder det fra regionslægen.

Lægen slutter opslaget med tre gode råd, så smittekæden af kønssygdomme kan brydes.

Har du fået en kønssygdom: