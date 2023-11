COP28 (Paris-aftale): Grønlandsk kortfilm vises under FN´s COP28

Jensine Berthelsen Søndag, 19. november 2023 - 14:01

Nu skal landene, som har tilsluttet sig Paris-aftalen op til indbyrdes eksamen i deres engagement i Paris-aftalen. Det sker i Dubai, De forenede arabiske emirater.

Som bekendt står Grønland udenfor aftalen, men Inatsisartut har netop under efterårssamlingen blåstemplet at Grønland skal tilslutte sig aftalen.

Men til trods for at Grønland officielt endnu ikke har tilsluttet sig aftalen, er verdens øjne rettet mod det høje nord, nemlig Arktis og dermed Grønland, og de mere end 70.000 deltagere fra 196 forskellige lande får mulighed for at få indblik i den forandring Grønland og Arktis oplever igennem kortfilmen "Entropy".

Det sker fordi Inuk Jørgensen i samarbejde med musikeren Frederik Elsner har sat sig sammen og realiseret kortfilmen og ICC tager filmen med til visning under COP28:

- Det er stort at filmen vises under COP28. Filmen er et samarbejde mellem mig selv og Frederik Elsner, og vi er jo begge ret optaget af både sociale problemer og klimaforandringer i vores film eller musik, så COP28 er jo en glimrende mulighed for os begge og de temaer vi arbejder med i vores kunst, fortæller Inuk Jørgensen og fortsætter:

- Jeg er personligt meget rørt over at ICC gerne vil vise min film og have den til at repræsentere Grønland, Inuit og oprindelig befolkninger som helhed, og det for mig er jo vigtigere end at filmen bliver populær, selvom jeg selvfølgelig gerne så den komme rundt på nogle festivaler rundt om i Norden eller andre steder også.

Fra orden til kaos

Manuskriptforfatter, producer og instruktør, Inuk Jørgensen, der står bag kortfilmen er glad for at kortfilmen, der officelt udkommer i løbet af 2024, bliver vist til deltagerlandende bag Paris-aftalen:

- Entropy, eller entropi på dansk, betyder at noget går fra orden til uorden/kaos. I filmen er navnet valgt da man for Inuit har haft orden i naturen, og man har levet nær isen, men nu hvor isen smelter vil det skabe uorden. Man kan også se klimaforandringerne på et globalt niveau som et stadie af uorden, forklarer Inuk Jørgensen overfor Sermitsiaq.AG.

Lyt til naturen

Inuk Jørgensen forklarer at filmens hovedbudskab er at vi mennesker skal tænke os om i forhold til en måde vi behandler naturen:

- Filmen tager udgangspunkt i hvordan Inuit i Grønland jo har kunnet forstå "landskabets tegn” og brugt naturen til at guide deres liv (lidt som vi i gamle dage boede vi ind i fjordene hvor vi kunne fange fisk, spise bær osv., og om efteråret flyttede vi ud mod kysten for at kunne fange trækfugle og om vinteren fange sæler), og budskabet på filmen er vel at om menneskeheden gør det samme - lytter til naturen - så vil vi kunne beherske de forandringer som vi ser i verden.

Kujataamiut står bag produktionen af filmen

- Det har været vigtigt for mig i denne proces at kunne fortælle en historie fra en grønlandsk synsvinkel. Filmen er en 100 procent grønlandsk produktion, og alle der har hjulpet til under filmningen, med speak, musik, støtte og support er fra grønland - fra Sydgrønland på den ene eller anden måde.

- Jeg selv er fra Qaqortoq, Frederik Elsner fra Nanortalik oprindeligt, Leonard Tage Kielsen som har lavet den flotte træfigur og de flotte ansigter på plakaten er fra Qaqortoq, Caroline Mikaelsen, som står for det grønlandske speak bor i Qaqortoq.

- Under sommerens indspilning blev rejserne rundt i Sydgrønland også sponsoreret af Visit Southgreenland, og generelt var der så mange lokale der hjalp og støttede op på den ene eller anden måde men lån af ATV, bød på mad, gik med på de lange vandreture, gav husly osv. Det var i sig selv en fantastisk oplevelse at mærke at så mange mennesker er stolte af at være Kujataamiut og jeg håber at dette også skinner igennem i filmen, og at de der nede sydpå bliver stolte af filmen når den engang kommer ud.

Filmen kommer at få en rigtig festivalpremiere i 2024, men Inuk Jørgensen kan på nuværende tidspunkt ikke røbe mere om hvornår.

- Jeg håber dog at kunne vise den på Nuuk International Film Festival til efteråret og hvad der sker med filmen efter det må vi jo vente at se, siger en glad filmproducer Inuk Jørgensen til Sermitsiaq.AG.

Se kortfilmen Entropy´s trailer her: