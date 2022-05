CO2-udledning kortlagt i Ilulissat

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 23. maj 2022 - 08:52

Klimaforandringerne sætter allerede i dag sine tydelige aftryk og er truende for verden, hvor fremtiden peger i retning af stigende temperaturer og ændrede nedbørsmønstre.

Derfor sætter Avannaata Kommunia nu klimaforandringerne på dagsordenen og vil arbejde målrettet for at nedbringe CO2-udledningerne fra kommunens største by, Ilulissat, skriver kommunen på sin hjemmeside.

- CO2-kortlægningen af Ilulissat er det første vigtige skridt på vejen og danner baseline for kommunens fremadrettede indsats, udtaler borgmester Palle Jerimiassen.

Olieforbrug

Kortlægningen af Ilulissat i 2019 viser, at olieforbrug til opvarmning og produktion i Ilulissat stod for knap 50 procent af den samlede CO2-udledning.

- Den næststørste kilde til udledning er transport med 28 procent af den samlede udledning. Det skyldes forbruget af benzin og diesel til både, fiskeri, biler og så videre, fremgår det.

Tilpassede priser

Avannaata Kommunia ønsker, at Naalakkersuisut arbejder med at sikre rammebetingelser for konverteringen fra individuelle oliefyr til grøn fjernvarme eller elvarme til opvarmning af huse.

- Det er også vigtigt, at priserne bliver tilpasset, så de i højere grad afspejler de samfundsøkonomiske omkostninger og gør det attraktivt at være på grøn energi, siger borgmesteren.

Kortlægningen lever op til den internationale standard, GHG-protokollen, oplyses det.