Club Timmisa normineret til tre priser

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 10. juni 2021 - 09:13

Air Greenland lancerede en ny kundeklub for to år siden. App’en har til formål, at give kunderne flere oplevelser, som de selv kan tilrettelægge ved at bruge Club Timmisas app.

Prisuddelingen i USA er i forbindelse med et internationalt digital udviklings organ, som researcher fremtidige digitale projekter. Club Timmisa er normineret til IDC Future of Digital Innovation Award i kategorien ’Excellence in use of Digital Innovation for B2C' - Fremragende brug af digital innovation til forbrugerne.

Club Timmisa er blandt finalisterne sammen med blandte andre det hollandske flyselskab, KLM, og den amerikanske legetøjsproducent, Mattel, skriver Air Greenland i en pressemeddelelse.

Store konkurrenter i Danmark

Kundeklubben er også normineret i to kategorier i Danish Digital Award. Kategorierne hedder Marketing Automation og Digital Architecture.

Her konkurreres blandt andet med den danske butikskæde, Søstrene Grene, og Stark.

- Vi er stolte af normineringerne og anerkendelse for vores arbejde i samarbejde med det danske digitale konsulenthus, NexusOne, med at fokusere og løfte kundeoplevelsen i en digital transformation, skriver Air Greenland.

Vinderne i USA kåres den 14. juni i en online prisuddeling, mens vinderne i Danmark kåres i København den 26. august.