Clownen Ruben tager til Nordgrønland

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 17. marts 2019 - 10:34

Klovnen (eller Clownen, som han ynder at kalde sig selv) Ruben kommer endnu engang på turne i Grønland. Denne gang er det Nordgrønland, der får fornøjelsen af at møde ham og hans team.

Clownen besøger i alt fem byer fra den 27. marts til 19. april. Byerne er Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Ilulissat og Qeqertarsuaq.

Ruben glæder sig

Clownen Ruben glæder sig over til at komme til Grønland. Især glæder han sig til at møde den lattermilde publikum.

- Det grønlandske folk har let ved at vise glæde, sprede glæde og give glæde. Absolut et drømmepublikum. Vi kommer til at møde de børn vi mødte for 30 år siden, de har sikkert børn nu, der nu har den samme alder som dengang, de selv var. Grønland er altid det store eventyr, fortæller Clownen Ruben til Sermitsiaq.AG.

Clownen Ruben har lige afsluttet en turne i USA, og han mener, at det er tiltrængt at komme til Grønland. For ham giver den storslåede natur en form for rensning af sjælen.

- Naturens nærvær giver altid en speciel oplevelse, siger han.

Grønlandsk kultur i showet

Clownen Ruben kan allerede afsløre, at den optræden han denne gang viser i Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Ilulissat og Qeqertarsuaq, indeholder grønlandske elementer.

Forestillingen vil have en blanding af optræden, film og musik. Filmen ”Niviukkatut ilillunga” der i 1987 blev optaget under en tur i Qassimiut bliver vist under forestillingen. Filmen starter med at en lille dreng i Qassimiut kigger ud ad vinduet og filosoferer over livet i bygden, mens der er grønlandsk musik i baggrunden.

Den lille dreng, spillet af Ujuuaraq Titussen fortæller om sin bedstefar, der aldrig forlader bygden, fordi ‘de folk, der virkelig vil se ham, kommer på besøg her.’ Og så en dag fortæller læreren i skolen, at en clown kommer på besøg. Og mens den lille dreng sidder på sit værelse og kigger på et billede af clownen Ruben dukker han lige pludselig op. De taler hver deres sprog, men forstår alligevel umiddelbart hinanden.

- Publikum vil få mulighed for at træffe Clownen Ruben efter 30 år. Og børnene får en oplevelse med en forestilling, som blandt andet bygger op om grønlandsk kultur, forklarer Clownen Ruben til Sermitsiaq.AG.

Drømmer om dokumentar

Clownen Ruben tager to ledsagere med til Nordgrønland. Niels og Andreas.

Folkenen bag Clownen Ruben har en drøm om at lave to dokumentarer om Grønland. Den ene dokumentar skal handle om blandt andet trommedans, populære grønlandske musik, korsange og andre grønlandske toner. Og den anden dokumentar skal handle om Nordpolen og situationen i Arktis i disse år.

Udover dokumentarerne glæder Clownen Ruben sig over, at han kan få lavet en film om turnéen i Grønland.

- Dengang for 30 år siden havde vi ingen mulighed for at dokumentere forestillingerne på en tilfredsstillende måde. Forhåbentlig kan vi lave optagelser, der vil resultere i en dokumentar om turnéen, forklarer Clownen Ruben til Sermitsiaq.AG.

Clownen Ruben har været på syv turnéer i Grønland siden 1987. I alt har han besøgt 47 byer og bygder rundt om i landet og givet hele 106 forestillinger indtil videre. Senest var det sidste år, hvor Sydgrønland og Nuuk fik mulighed for et gensyn med Clownen efter 30 år.

Clownen Ruben har allerede planer om at besøge Midtgrønland til efteråret.