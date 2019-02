Claus Hjort: Forholdet mellem Grønland og Danmark er blevet bedre

Walter Turnowsky Fredag, 01. februar 2019 - 07:42

Venstrepolitikeren Claus Hjort Frederiksen har som tidligere finansminister og nuværende forsvarsminister en hel del relationer til Grønland.

At disse relationer lang hen ad vejen er gode kunne iagttages ved Naalakkersuisuts nytårsreception i København, hvor han og formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) hilste særdeles hjerteligt på hinanden. Og Claus Hjort Frederiksen mener da også, at forholdet har udviklet sig den rigtige vej.

- Jeg syntes, at vi i de senere år har fået en stadig bedre dialog med hinanden, og det skal vi blive ved med og det skal vi dyrke, siger han til Sermitsiaq.AG.

- Jeg syntes den dialog vi har med den politiske del af Grønland, den foregår rigtig fornuftigt. Sådan har det ikke altid været, lyder meldingen fra Claus Hjort Frederiksen (V).

- Jeg har i en årrække følt mig lidt trykket, fordi jeg syntes, der har været en meget skarp dialog omkring relationerne i rigsfællesskabet.

Velvilje overfor selvstændighed

Og han mener, at det gode forhold kan bevares og udvikles, selvom Grønland arbejder henimod selvstændighed.

- Selvfølgelig har man lov til at have de drømme og de visioner om at stå på egne ben. Hvordan det konkret skal se ud en gang i fremtiden, det er jo i vidt omfang op til Grønland selv.

Velviljen overfor de grønlandske ambitioner om selvstændighed er ikke helt ligegyldige, når de kommer fra en central politisk aktør som Claus Hjort Frederiksen (V). Som medlem af regeringens koordinationsudvalg og mangeårig chefstrateg i Venstre har han afgørende indflydelse på den ført politik. Velviljen kommer dom med et 'men'.

- Jeg håber, at ønsket om selvstændighed så også bliver ledsaget af konkrete initiativer til at gøre Grønlands økonomi selvbærende, for hvis man ikke har orden sin økonomi, hvad er ens uafhængighed så, hvis man skal rundt med hatten og skaffe finansiering hele tiden.

Men her og nu er Claus Hjort Frederiksen (V) mest optaget af forholdet indenfor rigsfællesskabet.

- Grundlæggende har danskerne jo et hjerte for Grønland og derfor er der ingen tvivl om, at vi i Danmark vil gå rigtig langt for at bevare dette gode forhold.