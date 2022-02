CL-finalen rykkes ud af Rusland

Ritzau Fredag, 25. februar 2022 - 06:58

Champions League-finalen skal alligevel ikke spilles på Krestovsky Stadium i Sankt Petersborg i slutningen af maj.

Efter Ruslands angreb på Ukraine har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet sig for at flytte den store kamp ud af Ruslands næststørste by.

Det meddeler Uefa efter et hasteindkaldt møde i forbundets eksekutivkomité fredag.

I stedet vil Stade de France i Paris danne ramme om finalen i Europas fineste klubturnering. Det bliver tredje gang, at det franske nationalstadion lægger græs til Champions League-finalen. Det skete også i 2000 og 2006.

- Uefa ønsker at sende sin tak og påskønnelse til Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, for hans personlige støtte og engagement for at få europæisk fodbolds mest prestigefyldte kamp flyttet til Frankrig i en uhørt krisetid, lyder det i en udmelding fra Uefa.

I denne uge har Uefa været under tiltagende pres for at flytte finalen, i takt med at konflikten mellem Rusland og Ukraine har udviklet sig.

Efter Ruslands angreb på Ukraine torsdag indkaldte Uefa-præsident Aleksander Ceferin så til fredagens hastemøde i eksekutivkomitéen, som formand i Dansk Boldspil-Union Jesper Møller også er en del af.

Uefa har på fredagens møde desuden besluttet, at russiske og ukrainske klubber på ubestemt tid skal spille deres hjemmekampe i Uefa-turneringer på neutral grund.

Det får inden for den nærmeste fremtid kun konsekvenser for Spartak Moskvas kommende hjemmekamp i Europas Leagues ottendedelsfinale, som der bliver trukket lod til senere fredag.

Ruslands fodboldlandshold skal i slutningen af marts spille mindst én playoffkamp på hjemmebane om at komme til VM, men det sker altså i regi af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der foreløbigt ikke har taget en beslutning angående dette.

I juni skal både Rusland og Ukraine spille landskampe i Nations League, som er en Uefa-turnering.

