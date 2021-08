Civile forskere får hjælp af flådefartøjer

Redaktionen Mandag, 23. august 2021 - 10:46

Inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen befinder sig i øjeblikket i Diskobugten, hvor skibet yder støtte til to forskningsprojekter. Det fortæller kaptajnløjtnant Anders Biel-Knudsen, der er chef på Ejnar Mikkelsen, til avisen Sermitsiaq:

- Vi har haft forskere om bord i hele sommerperioden. Vi er netop kommet tilbage fra en tur til området omkring Thule og Qaanaaq, hvor der var to forskere fra Pinngortitaleriffik (Naturinstituttet) med. Nu ligger vi så i Diskobugten med et forskerhold fra det internationale ICEPPR-projektet, der tagger isbjerge, så man kan følge dem via satellit. Desuden har vi to sedimentforskere fra Københavns Universitet, der tager prøver fra isen.

Bryder den daglige trummerum

– Det er altid spændende at have forskere om bord. Dels bryder det den daglige trummerum med dæksarbejde, øvelser og vedligehold. Dels er størstedelen af mandskabet meget passionerede Grønlands-farere, som har sejlet heroppe i mange år. For dem er det en god mulighed for at lære mere om Grønland, når de hjælper forskerne, for det giver en helt anden indsigt end det, man kan læse sig til.

– På turen nordpå fik vi mulighed for at se de lidt mere øde områder af det store land. Forskernes primære opgave gik ud på at overvåge fuglekolonier i det nordvestlige Grønland. Kolonier af blandt andet lomvier og søkonger.

– Forskerne besøgte blandt andet Savissivik, Qaanaaq, Carey Øerne, Saunders Ø og Hakluyt (Appasuak). Ud over at virke som transportplatform for forskerne, støttede vi også med en bevæbnet bjørnevagt, når forskerne gik i land. Og for en gangs skyld levede Isbjørne Ø op til sit navn. Øen er en del af de otte Carey øer. En stor isbjørn vågnede op og tog flugten, da menneskene kom for tæt på, fortæller kaptajnløjtnanten.

