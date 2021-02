Cigaretskodder sendt i høring

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 01. februar 2021 - 11:01

Der skal gøres noget ved cigaretrygeres vane med blot at skodde sin cigaret og kaste det i fjeldet eller på gaden. Det har politikerne besluttet på Efterårssamlingen i 2019.

Beslutningen ligger til grund for en redegørelse, som Departementet for Forskning og Miljø netop har sendt i høring. Formålet er, at redegørelsen skal danne grundlag for de videre politiske drøftelser om yderligere initiativer for at undgå skodder, der er lavet af plastik og indeholder miljøskadelige stoffer.

Departementet har identificeret syv forskellige kategorier af virkemidler.

Informationskampagner

Særlige affaldsløsninger

Pant- og retursystem

Producentansvarsordninger og krav til tobaksindustrien

Miljøafgifter

Bøder for henkastet affald

Røgfri udearealer

I redegørelsen bliver det fastslået, at cigaretskodder er den type affald, der bliver smidt mest af på gader og i naturen. Men problemet er ikke alene isoleret til et grønlandsk problem – det eksisterer over hele verden, hvor forskellige initiativer er taget i brug for at komme problemet til livs.

Kombination

Det oplyses, at det kan være en god ide at kombinere forskellige virkemidler.

- I en række lande har myndighederne gode erfaringer med at indrette offentlige skraldespande og askebægre på en ny måde og samtidig bruge informationskampagner til at vise, hvordan man som ryger bedst kommer af med sit skod. Med denne positive tilgang drager myndighederne nytte af, at mange rygere grundlæggende gerne vil skille sig af med skod på en hensigtsmæssig måde, står der i redegørelsen.

Det er således også et spørgsmål, om man skal bruge pisk eller gulerod over for rygerne. Nogle af virkemidlerne er nemlig at påføre cigaretterne en miljøafgift, der tilfalder Miljøfonden, som så kan bruge pengene til at rydde de henkastede skodder op. Et andet virkemiddel er at sætte bødeniveauet op, da det i forvejen er forbudt at henkaste affald.

Pant på skodder afvises

Det var Demokraterne, der tilbage i 2019 rejste spørgsmålet og foreslog om man skulle indføre pant på skodderne. Det fremgår imidlertid af redegørelsen, at det næppe er en farbar vej, idet skodderne kan være forurenet med sygdomsbærende materialer fra rygeren, og på den måde udgør de en smitterisiko.

Høringen varer frem til den 9. marts.