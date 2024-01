CIA-chef: Krigen i Ukraine har svækket Putins magt

Ritzau Onsdag, 31. januar 2024 - 07:50

Krigen i Ukraine har lige så stille svækket præsident Vladimir Putins magt i Rusland.

Sådan lyder det i en klumme i mediet Foreign Affairs skrevet af chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, William Burns.

Selv om det er usandsynligt, at Putin inden for den nærmeste fremtid mister magten i Rusland, er utilfredsheden med præsidenten begyndt at sprede sig i landets lederskab og befolkning, skriver Burns.

Det har ifølge efterretningschefen gjort det muligt for CIA at rekruttere flere spioner.

- Unik rekrutteringsmulighed

Efterretningstjenesten har i løbet af den seneste tid udgivet flere videoer, der opfordrer russere til at dele information med CIA, som direkte henviser til utilfredsheden med Putin.

- Undertonen af utilfredshed skaber en unik rekrutteringsmulighed for CIA. Vi lader det ikke gå til spilde, skriver Burns.

CIA-chefen henviser desuden til det mytteri, Putin i 2023 stod over for, da den private lejehær Wagner-gruppen indledte et oprør mod Ruslands militære ledelse.

Lejesoldaterne var utilfredse med forholdene under deres udsendelse på vegne af Rusland til Ukraine, som Putin beordrede invaderet i februar 2022.

Oprøret blev dog afblæst efter en aftale mellem regeringen og lejehæren, hvis nu afdøde leder, Jevgenij Prigozjin, kort tid efter omkom i et flystyrt, som Rusland spekuleres i at stå bag.

Økonomi har lidt stor skade

Prigozjins død har dog ifølge Burns ikke lukket munden på kritikerne i Rusland - i hvert fald bag kulisserne.

- For mange i Ruslands elite var spørgsmålet ikke, om kejseren ikke havde klæder på, men om hvorfor han var så lang tid om at få dem på, skriver Burns.

Rusland har ifølge Burns genopbygget sin militære produktion, men landets økonomi har lidt store skader som følge af krigen. På længere sigt har Rusland besejlet sin skæbne som en kinesisk vasalstat, skriver han.

Desuden skriver CIA-chefen, at det er altafgørende for Vesten og USA at opretholde opbakningen til Ukraine. I USA er særligt republikanere i tiltagende grad kritiske over for opbakningen.

Burns skriver desuden i klummen, at bekymringerne om en nuklear eskalering er begrundede, men de bør ikke overdrives.

- Putin begynder måske igen at rasle med den nukleare sabel, og det ville være dumt fuldt ud at afskrive risiciene for en eskalering. Men det ville være lige så dumt at lade sig unødigt skræmme af dem, lyder det.

