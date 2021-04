Christian ”Nuunu” Rosing still going strong

Knud Fl. Larsen Søndag, 04. april 2021 - 13:37

Lige nu er det en skulptur af sportsmanden med meget mere Lârsêraq Skifte, som Christian Rosing arbejder på.

- Den bliver afhentet 23. april for at blive sendt til Grønland, så den skal snart være færdig, fortæller Christian Rosing, da vi en forårsdag besøger ham i huset langt ud på landet på Sydfyn.

- Morderens Hus, hedder mit hus i folkemunde, så folk her på egnen er vant til, at det er ualmindelige mennesker, der bor her, fortæller Christian Rosing med et glimt i øjet.

Multikunstner

-Jeg er jo supernaturalist. For mange år siden, var der ønske om, at jeg skulle på Kunstakademiet. Det ville jeg ikke. Mine meninger om, hvordan mine ting skulle laves, skulle der ikke laves om på. Nogle uger på Bornholm, hvor jeg lærte at bruge det værktøj, som man bruger, når man arbejder i sten, er den uddannelse, jeg som kunstner har fået.

-Jeg har altid haft nemt ved at tilegne mig nyt. Jeg kan hurtigt inde i hovedet danne mig billeder af, hvordan jeg skal gøre. Jeg er også utrolig god til at huske.

-Sommetider, når jeg tænker, får jeg så klare billeder frem, at jeg tror på, at jeg har haft et tidligere liv. Det kan være, når jeg begynder at arbejde med et nyt materiale. Så tænker jeg, at det har jeg da prøvet før.

Store udfordringer

Siden barn har Christian Rosing været hørehæmmet. Det har der været mange udfordringer forbundet med.

-Som barn og ung var det mange gange rigtig svært. I skolen, når skiftende lærere troede, at jeg var uopmærksom, fordi jeg i klassen var urolig og vendte mig om, så vankede der mange gange et par på hovedet. Ikke overraskende var sløjdtimerne meget bedre end timerne med de boglige fag.

-Der er ingen tvivl om, at min manglende hørelse har gjort, at mine andre sanser er blevet så gode, som de er.

Tegninger, ikke mindst portrættegninger, men også julemærker, malerier, smykker, tupilakker, fedtsten, arbejder i træ, modelleringer, arbejder i metal, isskulpturer, udsmykninger af prædikestole, gravsten, forskellige udsmykningsopgaver og så naturligvis skulpturer af forskellig slags er noget af det, som Christian Rosing gennem årene har arbejdet med.

Ordet multikunstner er næsten en underdrivelse. Langt det meste er inspireret af Grønland. Christian Rosings skulpturer og relieffer kan man finde mange steder både i Grønland og i Danmark. Blandt andet i Ilulissat en buste med Jørgen Brøndlund og et relief med en fisker, der fisker hellefisk.

Havets Moder i Kolonihavnen i Nuuk er nok Christian Rosings mest kendte værk. I mange sammenhænge et slags vartegn for byen. Et livsværk er et stort ord, når produktionen har været så stor, som Christian Rosings har været, men det er det, som Havets Moder er. I Danmark kan man blandt andet se Christian Rosings værker foran Hotel Nyborg Strand og i Lyngby ved Nordre Mølle.

Havets Moder

En stor sten på ni ton. Fem sten på hver to ton. Det hele frit leveret. Pris for de 19 ton sten: En flaske snaps. Rød Ålborg, fortæller Christian Rosing smilende.

Havets moder er som bekendt en mytologisk figur, som har kontrol over havets forskellige fangstdyr. Hende skulle man være gode venner med ellers ville sulten indfinde sig. Kristian Rosing arbejdede med den store skulptur i tre og et halvt år. Vinkelsliber, mejsel, mange timers arbejde og stor tankevirksomhed er opskriften på det store værk.

- Der er mange, der undrer sig over, at åndemaneren er så ung. Åndemanere plejer at være ældre mænd, fortæller Kristian Rosing og fortsætter:

- Man skal huske, at en sjæl har en konstant alder, og at en sjæl er genbrugelig. Hvis en mand og en kone, som har været jævnaldrende dør med 30 års forskel, så vil de være jævnaldrende og unge, når de mødes hinsides.

Leiff Josefsen

Den store passion

Christian Rosing har siden han var ganske ung elsket at danse. Har deltaget i turneringer rundt omkring og glæder sig til, at det på et tidspunkt igen bliver muligt at komme ud og danse.

-Så snart coronaen er overstået, skal mine dansesko igen i brug. Jeg glæder mig helt utroligt, fortæller Christian Rosing som afslutning på vores meget spændende samtale i Morderens Hus på Sydfyn.

Bog om Christian Rosing

I 2018 udkom bogen om Christian Rosing. Problemer med finansieringen betød, at den kom i et meget lille oplag, som er udsolgt. Bogen kan dog stadigvæk erhverves i en elektronisk udgave.