Christian Keldsen og Aaja Chemnitz: Vi skal tænke kreativt og realistisk

143 milliarder kroner er grundlaget for det kommende danske forsvarsforlig. Dele heraf skal tilgå opgaver og aktiviteter i Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Derfor var Christian Keldsen fra Grønlands Erhverv sammen med flere grønlandske virksomheder i Ballerup til Forsvarets industridage den 23. og 24. august sammen med Dansk Industris afdeling for Forsvar og Sikkerhed for at eksponere grønlandske virksomheder og synliggøre de muligheder, der er for udvikling og aktivitet i Grønland og Arktis, som Christian Keldsen udtrykker det.

I år havde DI Forsvar- og Sikkerhed sørget for et særligt Arktis-område på konferencen, som var arrangeret af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Det var første gang Grønlands Erhverv var med.

- Trods et noget kort varsel endte vi faktisk med at være flere grønlandske virksomheder og organisationer i samme delegation og placeret i det arktiske telt sammen med virksomheder, der har interesse i Grønland, siger Christian Keldsen til Sermitsiaq og tilføjer:

- Nu, hvor vi har gjort os erfaringer, forventer jeg, at vi bliver endnu flere næste gang og stiller med en meget større delegation.

Kontakt til partnere

– Ud over en indsigt i hvad det vil sige at være leverandør til forsvaret og muligheden for at levere nogle vigtige budskaber fik alle de deltagende virksomheder fra Grønland etableret kontakt til partnere og faktisk også solgt af deres produkter.

- For nogle var målet også at kunne levere ydelser i Danmark, selvom man er grønlandsk virksomhed. Så synlighed og pleje af relationer er meget vigtig.

- At vi er med til at sætte fokus på Arktis er en vanvittig vigtig komponent i at deltage. Der var nogle gode debatter, og især folketingsmedlem Aaja Chemnitz og jeg talte i ”stereo” i budskaberne om, at når penge fra forsvarsforliget skal bruges i Grønland, er det vigtigt, at man tænker kreativt og realistisk, så de grønlandske virksomheder kan være med.

- Vi har ikke en forsvarsindustri, men vi har mange relevante virksomheder, som sagtens kan indgå også som underleverandører. Store EU udbudsmodeller og kæmpe leverancer fra en industri, vi ikke har, kan være en udfordring, men alle dem, vi taler med, begynder at få øjnene op for, hvad Grønland er for en størrelse, fortæller Christian Keldsen.

Køb lokalt

Folketingsmedlem for IA Aaja Chemnitz deltog sammen med en række folketingsmedlemmer i Forsvarets industridage.

– Arktis er som bekendt topprioritering både i regeringen og i partierne i Folketinget. Derfor er det vigtigt, at vi er tilstede, understreger Aaja Chemnitz over for Sermitsiaq.

