Chokerende fakta om Tasiilaq-borgere

Socialforskningsinstituttet har udarbejdet et notat, efter at debatten om de sociale forhold i Tasiilaq blussede op efter Danmarks Radios tv-dokumentar.

Notatet, der baserer sig på en analyse af Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018, afslører, at forholdene på østkysten er særdeles alarmerende i forhold til byer langs vestkysten.

Eksplosiv stigning

Tilbage i 1970erne begyndte det at gå helt galt i Tasiilaq med en selvmordsrate, der fra 1980erne steg eksplosivt, fremgår det af notatet. Se udviklingen herunder:

Regional forekomst af selvmord i Grønland siden 1970.

- Det ses tilsvarende i Befolkningsundersøgelsen i 2018, at seksuelle overgreb i barndommen begyndte at stige i Tasiilaq i forhold til Vestkysten blandt årgangene født efter 1970, og at selvmordstanker og oplevelsen af alkoholproblemer i barndomshjemmet begyndte at stige, blandt årgangene født efter 1980, står der i notatet.

Hyppige overgreb

- Seksuelle overgreb som barn eller ung forekom derimod særdeles hyppigt. I Vestgrønland angav hver tredje at have været udsat for sådanne overgreb, mens det i Tasiilaq drejede sig om over halvdelen (61%). Ser vi på deltagere født efter 1970 havde 42% af mænd og 81% af kvinder i Tasiilaq været udsat for seksuelle overgreb. At have været udsat for seksuelle overgreb er altså mere reglen end undtagelsen, især for kvinder. Alvorlige selvmordstanker og/eller selvmordsforsøg var tilsvarende hyppige især i Tasiilaq.

Notatet påpeger, at det er sandsynligt, at de beskrevne forhold i vid udstrækning skyldes sociale forhold og en lokal misbrugskultur, der har udviklet sig i en negativ retning siden 70erne.

Følgende forhold listes op:

Befolkningen i Østgrønland lever isoleret og der er langt til uddannelser og arbejdspladser.

Der er færre i Tasiilaq end på Vestkysten, der har en uddannelse, og flere er arbejdsløse.

Husstandene er større, og dobbelt så mange bor i overbefolkede boliger (dvs. 2 eller flere personer pr. rum, når køkken, entre og badeværelse ikke tælles med).

Befolkningen i Tasiilaq er mindre velhavende målt ved ejerskab af en række forbrugsgoder.

Svag positiv tendens

For Vestgrønland har de seneste fødselsårgange især efter 1995 i mindre grad end de tidligere årgange været udsat for alkoholproblemer i barndomshjemmet og seksuelle overgreb i barndom eller ungdom; der kan muligvis anes en tilsvarende tendens for Tasiilaq.

216 personer fra Tasiilaq i alderen 15-85 år deltog i undersøgelsen, hvilket svarer til 10,3 procent af befolkningen i Tasiilaq. Til sammenligning af resultaterne fra Tasiilaq er brugt 1231 personer i alderen 15-94 år fra ni byer på Vestkysten (Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat og Upernavik).

Minimums-estimat

- Deltagerprocenten var 46% i Tasiilaq (54% på Vestkysten), og det betyder, at resultaterne for Tasiilaq er baseret på mindre end halvdelen af de tilfældigt udtrukne personer i stikprøven. Om disse er repræsentative for hele befolkningen vides ikke, men det er sandsynligt, at de hårdest ramte, dem med dårligst psykisk helbred og stort misbrug, ikke har haft overskud til at deltage. Resultaterne må derfor ses som minimumsestimater af de berørte folkesundhedsproblemer og negative, sociale forhold, påpeger man i notatet.