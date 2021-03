Chok-tal om børn: 50 procent oplever mobning

redaktionen Onsdag, 10. marts 2021 - 12:38

Vi ved det godt. Alt for mange børn udsættes for mobning. Alligevel forekommer tal fra Qeqqata Kommunia rystende. Her viser en undersøgelse, at op mod 50 procent i en årgang oplever at blive mobbet.

En situation, som nu får kommunen til at reagere. En række tiltag er iværksat, og der gøres forsøg på at mobilisere både forældre, lokalsamfund og foreningslivet i kampen mod det omsiggribende uvæsen, skriver avisen AG.

Men Qeqqata Kommunia er selvsagt ikke eneste sted i landet, den er gal. Andre undersøgelser har afdækket et stort, landsdækkende problem.

Mobning i fritiden

Et af de steder, hvor man er klar til konkret handling, er på Juunarsip Atuarfia i Qasigiannguit i Kommune Qeqertalik. Her har skolen sat sig i spidsen for processen under slagordet: Vi vil i fællesskab bekæmpe mobning!

Skoleinspektør Aqqa Samuelsen fortæller til AG, at erfaringen meget tydeligt viser, at det ikke er nok kun at inddrage elever og lærere. Forældrenes aktive medvirken er afgørende.

– Vi ved, at mobningen starter i børnenes fritid. De mobbe-mønstre tager de så med ind på skolen, siger han.

For at bremse mobningen skal der derfor tages fat ved ondets rod.

– Det kræver, at vi får forældrene på banen. Det er dem, der er omkring børnene, når de har fri.

