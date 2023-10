Aaja Chemnitz: - Der er noget helt galt

Thomas Munk Veirum Fredag, 06. oktober 2023 - 07:49

Torsdag blev en historisk aften i Folketinget, hvor suppleant for Aki-Matilda Høegh-Dam, Markus E. Olsen (S), gennemførte sin tale på grønlandsk fra talerstolen.

Det andet grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz efterfulgte Markus E. Olsen i talerækken, og hendes tale kom også ind på sprog-problemer men fra en anden vinkel.

Aaja Chemnitz talte om, hvor svært det har været for hende at være grønlænder uden at kunne sproget. Politikeren gik i en dansk-sproget klasse i folkeskolen, hvor hun mistede sit sprog, og det har hun måttet høre for:

"Ikke en rigtig grønlænder"

- Uddannelsen har givet mig mange muligheder, men prisen for min uddannelse blev, at jeg mistede mit sprog, som jeg havde talt med mine forældre som barn.

- ”Du er ikke en rigtig grønlænder”. ”Hvid frelser”. ”Oprindelig når det er bekvemt”. Det er hvad jeg må stå på mål for, som primært dansktalende, i en tid, hvor populisme, splittelse og misinformation fylder, lød det fra Aaja Chemnitz, der understregede, at diskrimination findes i både Grønland og Danmark, og at det bør bekæmpes.

Derudover kom politikeren også med kritik af både Grønland og Danmark, som hun opfordrede til at stoppe med at bruge tiden på konflikter og i stedet levere konkrete forbedringer for borgerne.

- Der er noget helt galt i både Danmark og Grønland

- Indimellem er samarbejde et fy-ord i Grønland, men det er en kendsgerning. For vi er nødt til at samarbejde. Og jeg må sige, at der er noget helt galt i både Danmark og Grønland i disse år, sagde Aaja Chemnitz med henvisning til de konflikter, der har præget forholdet mellem de to lande om eksempelvis udnævnelse af en arktisk ambassadør:

- Danmark engagerer sig for lidt og for sent, og Grønland har særligt på udenrigspolitisk område svært ved at træffe beslutninger. Det er tre år siden den arktiske strategi skulle være færdig. Mig bekendt er vi den eneste arktiske stat uden en arktisk strategi.

- Det har ærligt talt ikke været kønt. Og jeg vil gerne komme med en klar opfordring til at vi kommer tilbage på et realpolitisk spor. Et konstruktivt spor. Et spor hvor vi i fællesskab skaber resultater for befolkningen, lød det fra Aaja Chemnitz.

Ønsker at gå i Færøernes fodspor

Grønlands selvstændighed fyldte i Markus E. Olsens tale, og Aaja Chemnitz blev også spurgt til selvstændighed af SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Aaja Chemnitz anførte, at hun personligt mener, at politisk selvstændighed hænger sammen med økonomisk selvstændighed. Derfor vil hun fokusere på erhvervsudvikling for at få flere i penge i kassen og på den vis bringe Grønland tættere på økonomisk selvstændighed samt hjemtagelse af de områder, som den danske stat varetager i Grønland:

- Færøerne er et godt eksempel på, hvordan man kan hjemtage flere områder, og det kunne jeg godt tænke mig at se i Grønland, lød det fra Aaja Chemnitz.