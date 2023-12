Chemnitz til statsminister: Det er en smule provokerende

Thomas Munk Veirum Onsdag, 13. december 2023 - 07:42

Situationen på justitsområdet i Grønland blev tirsdag diskuteret i Folketinget. Aki-Matilda Høegh-Dam (S) og Aaja Chemnitz (IA) forsøgte ihærdigt at få klare svar ud af statsminister Mette Frederiksen.

Statsministeren sagde blandt andet, at man var i dialog med Naalakkersuisut om de forskellige sager - herunder justitsområdet. Udtalelsen faldt Aaja Chemnitz for brystet:

- Der er taget initiativer på justitsområdet i Grønland i Folketinget, men det er langt fra nok.

- Derfor kommer det også til at virke en smule provokerende, når regeringen konstaterer, at der er en tæt dialog med Naalakkersuisut. Ja tak, men hvad nytter det, hvis det ikke handles ud fra den dialog, der, lød det fra Aaja Chemnitz.

Hvornår hæves foranstaltningsrammen fra 10 til 16 år?

Chemnitz refererede til, at Naalakkersuisut hvert år sender en liste over ønskede tiltag på justitsområdet til regeringen, og at de samme punkter går igen år efter år, fordi ønskerne ikke imødekommes.

I den forbindelse ville Aaja Chemnitz vide, hvornår foranstaltningsrammen i Grønland bliver hævet fra 10 til 16 år. Et ønske som Naalakkersuisut ifølge Chemnitz har fremsat til den danske regering løbende siden 2019.

- Det er et simpelt lovindgreb, som har bred politisk opbakning i Inatsisartut, lød det fra Chemnitz til statsminister Mette Frederiksen under en spørgetime tirsdag i Folketinget.

Statsminister: Det piner mig

Statsministeren ville ikke komme politikeren i møde i sagen. Hvis ønsket skal realiseres, skal der nemlig skaffes flere pladser i de grønlandske anstalter:

- Vi har samme problem i Danmark. Der er det også kapaciteten, der udfordrer. Jeg er personligt tilhænger af højere straffe - særligt på områder med personfarlig kriminalitet, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- Vi har kapacitetsudfordringer i Danmark og Grønland, og det piner mig, for jeg vil helst have, at det alene var retspolitiske overvejelser, der afgjorde, hvilken politik der skal føres, men i det moderne samfund er der kapacitetsudfordringer. Det er der også på sundhedsområdet og andre steder, lød det fra Mette Frederiksen.