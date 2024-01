Forhandlinger skal sikre Grønland mere central plads i Nordisk Råd

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 25. januar 2024 - 13:30

IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz arbejder for, at Grønland skal sidestilles med øvrige lande i internationale samarbejdsorganer, såsom Nordisk Råd og Arktiske Parlamentarikere.

Aaja Chemnitz er netop blevet midlertidigt sat ind i Folketingets udvalg om Nordisk Råd, i forbindelse med at udvalget skal være med til at behandle et forslag den 31. januar, som skal give Grønland en plads i Nordisk Råds præsidium.

Det oplyser Inuit Ataqatigiit i Folketinget i en pressemeddelelse.

Ligeværdigt fællesskab kræver plads

- Vedtages forslaget får Grønland og Færøerne en plads ved bordet. Vi skal inddrages i alle beslutninger, som har med Grønland at gøre. Intet om Grønland, uden Grønland. Vores nationale repræsentation skal sikres i nordiske og arktiske samarbejdsorganer, udtaler Aaja Chemnitz om forslaget.

Det er ikke kun Aaja Chemnitz, der kæmper for at få plads ved Nordisk Råds bord. Også formanden for Naalakkersuisut har i en tale ved Nordisk Råds session i efteråret 2023 gjort opmærksom på, at samarbejdet i Nordisk Råd ikke er tidssvarende, og har krævet Grønland skal ligestilles mere i samarbejdet.

Forslaget om en grønlandsk plads i præsidiet skal først behandles i Folketinget, hvorefter det skal til behandling i Nordisk Råds præsidium. Endvidere har Aaja anmodet Sveriges Riksdag og Folketinget om at invitere Inatsisartut og det færøske Lagting til konferencen for Arktiske Parlamentarikere, der afholdes i Kiruna, Sverige i slut marts.