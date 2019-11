Chefredatøren anbefaler: Ny mineralstrategi modtages køligt

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 09. november 2019 - 07:59

– Strategien virker hverken gennemtænkt eller gennemarbejdet. Der er tale om en ønskeliste, og ikke en strategi, der kan lede os videre frem. Hvor er de politiske visioner for Grønland som mineland? De er fraværende, siger Partii Naleraqs Pele Broberg, der mener, at der er behov for en overordnet debat om, hvor Grønland skal bevæge sig hen.

– Naalakkersuisuts politik stritter i alle retninger. Vi vil have turisme, og vi vil have storskalamineprojekter på samme tid. Det hænger ikke sammen. Hvis vi vil have turisme og uberørt natur, så skal vi ikke samtidig appellere til de store mineselskaber. Vi mangler en klar prioritering, og det afspejles i mineralstrategien, der er blevet et svagt både-og dokument.

Grønlands rolle er uklar

Ifølge Pele Broberg, så vil strategien, som den foreligger, ikke have nogen effekt overhovedet.

– Det er meget pænt alt sammen. Men det står ikke klart for omverden, hvad Grønland vil med råstofferne. Vores indsats består i, at vi tager til PDAC-konferencen. Når det kommer til at tage aktion, så gør vi ingenting. Vi investerer ikke en krone i infrastruktur, der kan understøtte mineindustrien. Vi fremstår uprofessionelle, og samtidig har vi en af verdens højeste selskabsskatter og en royalty-politik på niveau med bedre udbyggede minelande. Det hænger ikke sammen, og denne her strategi vil ikke tiltrække flere selskaber til landet.

Hos Inuit Ataqatigiit hersker der en lidt mere forsigtig optimisme i forhold til strategien.

– Der er mange gode hensigter i selve strategien, der nu er sendt i høring. Jeg håber, at strategien i løbet af høringsperioden får sin endelige form, der gerne skulle være forankret bredt politisk, så vi

også udadtil signalerer politisk stabilitet inden for råstofområdet. Det bliver også interessant at høre, hvad industrien har af input til strategien, siger Múte B. Egede.

Drejebog efterlyses

Om hvorvidt der skal ændres i skatte- og royaltymodellen, vil han ikke tage stilling til. Man han mener, at det er vigtigt, at Grønland får sikret sig et betydeligt afkast af råstofferne i undergrunden.

– Råstofferne er der kun én gang. Når de brydes, så skal det grønlandske samfund have en del af udbyttet. Når det er sagt, så synes jeg også, vi skal lytte til, hvad andre har af holdninger til vores

skatte- og royaltypolitik. Vi skal have fundet den rette drejebog, så vi får skabt en win-win situation for virksomhederne såvel som for samfundet.

Og netop en drejebog for hvordan Grønland selv kan blive en del af et fremtidigt råstofeventyr, savner Múte B. Egede i strategien.

– Hvordan skal vi selv bidrage til råstofudvindingen? Hvad er det, vi kan være med til? Hvordan skal vi satse og investere inden for råstofområdet? Man kunne måske forestille sig, at vi indgik i nogle partnerskaber med mineselskaber, så vi også selv fik en større del af udbyttet. Det kunne jeg godt tænke mig blev behandlet mere fyldestgørende i strategien.

