Chefredatøren anbefaler: Nordamerikas største sommerskiområde

Lørdag, 28. september 2019 - 08:27

Projektet stammer helt tilbage fra 2007, og nu er Wings Capital hf fra Island i samarbejde med det grønlandske selskab Sikumiut Aps. klar til at udvikle et helårs turist-resort på Aqqutikitsoq gletsjeren med oplevelser i topklasse. Der er en masse adventure aktiviteter forbundet med området, der ventes at blive Nordamerikas største sommerskicenter, hvor der også bliver plads til en park med arktiske dyr i samarbejde med Aalborg Zoo.

Sikumiut har Svend Hardenberg i spidsen og folkene bag projektet har sikret, at Greenland Venture og Vækstfonden er med til at finansiere projektet. Det hele afhænger lige nu af vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq – Arctic Circle Road, understreger Svend Hardenberg.

Gruppen bag projektet (Larseeraq Skifte, Klavs Møller, Lars Kristian Madsen og Henrik Müller og Svend Hardenberg) har kendt hinanden i mange år.

– Jeg gik senere med i projektet for at hjælpe med at skaffe internationale samarbejdspartnere og finansiering til at realisere de store ideer. Det er lykkedes at finde de nødvendige internationale interessenter og samarbejdspartnere, fortæller Svend Hardenberg.

– Vi har for eksempel haft en stor gruppe med ude og se på forholdene på gletsjeren med Bjarke Ingels (fra akitektfimaet BIG) i spidsen. De var på ski og snescooter på en femdages tur for at se på området og mulighederne.

– Ligeledes havde vi i foråret 2019 en tur med Wings Capital fra Island, hvor vi ligeledes så på hele området, med snescootere, var på ski med videre.

– Det var da vi kom hjem fra den tur, at Larseeraq Skifte skulle op på taget af sit hus og ordne noget, hvor ulykken skete og han faldt så tragisk, at han afgik ved døden. Det var helt forfærdeligt og dybt tragisk, at han var så tæt på men ikke oplever sit livsværk blive en

realitet, siger Svend Hardenberg og tilføjer:

– Lige nu arbejder jeg sammen med Klavs Møller, som i flere år har arbejdet med Larseeraq Skifte på projektet.

– De har i alle årene været aktive inden for skisporten i Sisimiut og sikret både skicenteret med den alpine løjpe og langrendsløjperne i baglandet blandt andet til Arctic Circle Race.

Arctic Circle Road er en forudsætning

– Nu handler det om at få det nye projekt på Aqqutikitsoq Gletsjeren godkendt og få de nødvendige koncessioner på oplevelser i området godkendt af selvstyret, siger Svend Hardenberg, der oplyser, at projektet støttes af kommunalbestyrelsen i Qeqqerta Kommunia.

– Men en forudsætning for hele projektet er, at vi får vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut – Arctic Circle Road.

– Vi har spurgt de store partier i Inatsisartut, der alle støtter vejprojektet. Vi spurgte dem for to år siden, da vi startede projektet, og vi har fået tilsagnet genbekræftet fra politikerne for nylig, så vi håber på, at der snart sker noget, siger Svend Hardenberg.

Han oplyser, at bare projektet på Aqqutikitsoq gletsjeren vil finansiere vejen.

– De offentlige indtægter fra aktiviteterne i det nye helårs turistresort vil betale vejen, forklarer Svend Hardenberg – og så tænk på alle de andre projekter, som er interesseret i at komme i gang, lige så snart vejen er der, tilføjer han.

Svend Hardenberg vurderer, at kommunen selv vil kunne finansiere vejen, eller man kunne få et stort entreprenørfirma til at bygge vejen som et OPP projekt og så lade brugerne betale. Han vurderer, at vejen vil kunne betale sig meget hurtigt. Selv om et OPP projekt vil være dyrere. Og når vejen er betalt, får kommunen vejen kvit og frit og vil selvfølgelig have ansvaret for fremtidig vedligehold, snerydning med videre.

Mange aktiviteter

Man forventer, at når vejen er besluttet og projekteret, vil det tage omkring tre år at realisere projektet på Aqqutikitsoq med de aftaler der allerede foreligger med islandske Wings Capital hf og Vækstfonden i Danmark og Greenland Venture.

Der bliver plads til alle mulige aktiviteter på gletsjeren og i bjergområdet omkring gletsjeren både sommer og vinter.

Det er kun fantasien som sætter begrænsninger. Der er mulighed for at køre snescooter, hundeslæde med videre samt diverse skiløjper og to skilifte.

Lidt specielt er det, at Sikumiut Aps. er gået sammen med Aalborg Zoo om at lave en dyrepark med grønlandske dyr i området.

– Vi forventer, at det vil tiltrække mange turister, forklarer Svend Hardenberg.

