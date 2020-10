Chefredatøren anbefaler: Munck-gruppen mener fast-track ordning vil lette meget

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 03. oktober 2020 - 08:30

Entreprenørvirksomheden Munck Gruppen, der har travlt med at bygge landingsbaner og lufthavn i Nuuk og Ilulissat ser meget gerne, at der bliver indført en fast-track ordning, så udenlandsk arbejdskraft hurtigere og mere effektivt kan indsættes på byggeprojektet.

På Færøerne har de en særlig fast-track ordning, der sikrer, at virksomheder kan

forhåndsgodkendes til at modtage udefrakommende arbejdskraft, hvilket betyder, at nye medarbejdere kan starte med at arbejde, mens sagsbehandlingen af opholds- og arbejdstilladelse foregår. Det nedsætter både sagsbehandlingstiden og virksomhedens ventetid.

– Vi har rigtig meget lokal arbejdskraft på vores byggeprojekter, og vi har heller ikke haft de store udfordringer med at rekruttere skandinavisk arbejdskraft. Så alt det, der kører igennem de lokale myndigheder og www.suli.gl er meget konstruktivt. Men problemerne opstår, når man skal igennem udenrigsministeriets Styrelse for International Rekruttering og Integration (Siri), så tager det lang tid. Især henover sommeren, har der været lange forsinkelser i udenrigsministeriets sagsbehandling. Så mit indtryk er, at det er i København, at stopklodsen ligger siger HR-chef i Munck Gruppen, Jette Madsen, der afviser, at Munck Gruppen skulle have særlige gunstige vilkår for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.



– Det kører på samme måde, som for alle andre entreprenører, siger hun.

Oveni rekrutteringsudfordringerne kommer covid-19, som yderligere har spændt ben for en effektiv byggeproces i Nuuk.



– Vi har haft udfordringer med covid-19 og flyrestriktionerne - ikke mindst i den lange periode, hvor der kun var nødflyvninger til Grønland, og hvor hver enkelt billet skulle godkendes af myndighederne. Det går lidt bedre nu, men der er ingen tvivl om, at det ville være en lettelse, hvis vi fik en fast-track ordning, siger Jette Madsen.