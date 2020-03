Chefredatøren anbefaler: Ikke overraskende med seksuel chikane i det politiske miljø

Asii Chemnitz Narup Lørdag, 07. marts 2020 - 08:10

Det er en utrolig vigtig handling, og jeg mener, at vi som samfund skylder disse kvinder en dybfølt tak for at tage den svære beslutning, overvinde sig selv, og træde frem.

Chefredaktøren anbefaler Denne artikel er hentet fra avisen Sermitsiaq og udvalgt af chefredaktør Poul Krarup. Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier. Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen. Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

Det har helt åbenlyst ikke været nogen nem beslutning, og en række af de beskrevne episoder har også flere år på bagen – det vidner for mig at se om, at det har taget tid, at finde styrken til at træde frem. Jeg vil gerne takke de pågældende for en nødvendig, modig og vigtig beslutning, som rejser en helt nødvendig debat.

Personligt er jeg ikke overrasket – jeg har selv været så længe i politik, at det beskrevne ikke kan komme bag på mig. Og det er da heller ikke første gang, at der er kommet sager frem fra det politiske miljø. Men lad os være ærlige: Den form for seksuel chikane er hverken ny eller eksklusivt forbundet med politik – den findes mange steder. Og det er – som de seneste år tydeligt har vist – heller ikke en grønlandsk fænomen alene, men tværtimod universelt. Det handler om, at nogle mænd ikke ved hvordan de skal opføre sig, og at lummerhed eller seksuel chikane aktivt bruges til at nedgøre kvinder, til at flytte fokus fra kvinders faglighed og kompetence, til at fremstå på en særlig måde blandt andre mænd.

Til syvende og sidst handler det om magt: Det er en måde at kontrollere relationer og situationer. Og taberen er i situation og lang tid efter den kvinde der får et klask bag i, som trods sit professionelle virke bliver reduceret til et sexobjekt eller på anden vis gøres til en ting og ikke en person. Men den store taber er vores samfund: For det forurener vores relationer. Det lægger en dæmper på mange kvinders lyst til at stille sig forrest, tage ansvar – og dermed mister vi som samfund vigtige ressourcer.

Helt åbenlyst mister vi også ligeværdigheden. Hvor seksuel chikane af kvinder er noget globalt og ikke særligt for Grønland, så har vi desværre en særstatus når det gælder at gøre børn til seksuelle objekter. Derfor har vi som samfund en særlig udfordring. Børn spejler sig i de voksne, de ser og hører hvad de voksne gør og siger, og selv dårlige handlinger kan få et skær af normalitet, når man møder det ofte nok.

Og derfor koster det os som samfund på ligeværdigheden, hver gang en kvinde udsættes for seksuelle krænkelser. Men vi er særligt udfordret, fordi vores børn er så eksponeret for seksualisering. Dermed sætter det sig tidligt, at man ikke skal sige fra, og at man må acceptere de magtforhold, som krænkelser er udtryk for.

Hvor er landets leder?

De aktuelle sager udspringer af Siumut, og jeg er slet ikke i tvivl om rigtigheden af de historier der er kommet frem. Til gengæld er jeg dybt forundret over den larmende tavshed vi oplever fra Siumuts leder Kim Kielsen. Er der en voksen til stede i Siumut? Hans topembedsmand er under massiv kritik, og vi hører intet fra lederen?

Men ikke nok med det: Kim Kielsen er også leder af landet. Han er chef for regeringen, og har selv ansvar for et stort embedsværk, herunder mange kvinder. Jeg savner at høre landsfaderen tage klart og utvetydigt afstand fra seksuel chikane, og jeg savner at høre landets højeste politiske leder træde i karakter og dels få ryddet op i sit eget parti, men så sandelig også udstikke nogle værdier og nogle retningslinjer for hvordan ledelse, ligestilling, ligeværdighed og så videre betragtes hos vores regering. For et parti der er så optaget af ligeværdighed i forhold til Danmark, kunne man måske starte med at sikre ligeværdighed i relationerne i eget parti, og i eget land.

Du kan læse meget mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: