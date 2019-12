Chefredatøren anbefaler: Få julevarmen med Bendos suppe

Jette Andersen Lørdag, 21. december 2019 - 10:33

Benedikte Thorsteinsson – eller Bendo – som hun bliver kaldt – er mediehusets supertolk. Og nu også superkok. Og stjernedrysset i huset. Hun blev tildelt den islandske Falkeorden i september sammen med sin mand, leder af Kofoeds Skole, Gujo Thorsteinsson, og i oktober var hun til slotskirkekoncert på Fredensborg Slot med dronningen som vært, hvor Rigsfællesskabet blev hyldet.

For nogle uger siden gik hun og manden hen og blev vegetarer. Sådan da. De spiser stadig grønlandsk proviant. Forleden lavede hun eksempelvis hvalgullasch til gæster og til jul skal de stadig spise traditionelt. Ryper.

- Det kan godt være, vi kommer til at spise flere grøntsager, men ryper er også naturligt, siger 69-årige Bendo, der også kommer til at servere and.

Ændrede kosten

Grunden til, at de prøver vegetarstilen af, kommer sig af en dokumentar, som ægteparret så på Netflix.

- Det var om, hvordan vi spiser kød, for at få fat på de næringsstoffer, som dyrene spiser. Så når vi spiser dyrene, får vi lidt af de vitaminer. For at for eksempel at få næringsstofferne fra græs, spiser vi dyrene, i stedet for at gå direkte til græsset. Sådan forklarer de det og jeg faldt for det lige med det samme, siger Bendo med et let grin.

Den her suppe, som hun laver for AG, er hendes egen opskrift i den forstand, at hun har taget det bedste fra forskellige opskrifter og tilpasset den sin og hendes mands smagsløg. Det er også for Gujos skyld, at kostvaner er blevet ændret.

- Min mand vil gerne tabe sig, så vi prøver os frem med forskelligt mad, der måske er sundere, siger hun.

På tre uger har hun selv tabt et kilo. Ikke at hun har brug for det.

Spiser stadig kød

- Vi spiser stadig kød ind imellem. Det gør ikke noget. Men kun hvis det er vores egne råvarer, som rensdyr, hval og fisk for eksempel. Man skal også passe på, at man ikke bliver fanatisk, for man kan også gå hen og mangle nogle vigtige vitaminer, hvis man ikke får kød, siger Bendo, der egentlig ikke savner kød. I stedet for får hun sin protein

fra kikærter.

- I vores alder er det vigtigt at få nok protein.

Jeg rører lidt rundt i gryden, bare for at se og bliver overrasket over den enorme fylde suppen egentlig har. Man har slet ikke brug for kød, med al det fyld. Og det dufter herligt. Næsen danser af fryd.

Bendo har også tørrede kantareller på bordet, men hun har ikke prøvet dem endnu. Hun er lidt usikker på, hvordan de skal håndteres, så de får lov til at stå på bordet.

- Suppen smager faktisk bedre næste dag, gør hun opmærksom på.

Den smager nu også meget godt nylavet, vil jeg lige indskyde.

Velbekomme. Thorsteinssons egen suppe. Nu kan du selv lave den.

Opskrift:

1 peberfrugt i tern

1 forårsløg i skiver

2 stk store hvidløg

1⁄2 chili eller jalapeno

– eller efter smag

1⁄2 bakke champignon i skiver

4-5 gulerødder i små tern

1⁄2 sweet potato (sød kartoffel)

i små tern

1⁄2 karton hakkede

tomater med smag

Grøntsagsbouillon

1l vand

1 karton kikærter

1 squash i små tern

Olivenolie

Karry Madras

Peber

1 1⁄2 spsk havsalt

1 tsk sukker som modvægt

Sådan gør du:

En god sjat olivenolie hældes op i en gryde sammen med lidt peber og

karry. Kom peberfrugt, forårsløg, hvidløg, chili, champignon i gryden og svits det et par minutter. Kom derefter en liter vand i og tilsæt hakkede tomater – Bendo bruger med oregano og basilikum – gulerødder og sweet potatoes. Kom bouillon, salt og lidt sukker i. Lad det hygge i 15 minutter. Hæld squash og kikærter i og lad det få varmen i 5 minutter.

Server med en klat creme fraiche og groft brød.

Du kan få AG’s jule- og nytårsavis ved at klikke på nedenstående link: