Chefredatøren anbefaler: En drøm går i opfyldelse – tidligere end forventet

Jensine Berthelsen Mandag, 15. juni 2020 - 15:09

Nok til manges overraskelse valgte Demokraatit at indstille 28-årige Jens-Frederik Nielsen som medlem af Naalakkersuisut for erhverv og råstoffer. Manges reaktion på de sociale medier kan koges ned til, at han ikke er folkevalgt, og at han ikke tidligere har stillet op til noget embede som folkevalgt. Men den kritik tager han i stiv arm:

- Jeg har været en del af partiet siden 2014, hvor jeg startede som ministersekretær for Nivi Olsen (D), da hun blev medlem af Naalakkersuisut. Herefter blev jeg ministersekretær for vores daværende formand Randi Vestergaard Evaldsen, siger en meget selvsikker, nyvalgt formand Jens-Frederik Nielsen (D) til Sermitsiaq.

Chefredaktøren anbefaler: Denne artikel er hentet fra avisen Sermitsiaq og udvalgt af chefredaktør Poul Krarup. Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier. Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen. Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag.

Han fortæller, at han siden han involverede sig i politik og i det parti, han nu er formand for, har haft ambitioner om, at han på et tidspunkt ville stille op som formand:

- Jeg har kræfter og overskud til at arbejde for samfundet. Jeg har været med til at præge partiets politiske målsætninger, og jeg har i lang tid haft planer om at stille op til både kommunalbestyrelsesvalg og Inatsisartutvalg, men i en alder af 28 år havde selv jeg nok ikke set det komme så tidligt. Men muligheden bød sig, og jeg slog til, for jeg vil det her, og jeg brænder for at være med til at gøre en forskel og arbejde for samfundet på politisk plan, understreger Jens-Frederik Nielsen (D).

Demokraatits mission fastholdes

Demokraatit er et social-liberalt parti, som går meget op i den enkeltes frihed, og som går op i, at det offentliges indblanding i liv og trivsel skal være så minimalt som muligt, og den linje vil den nyvalgte formand fastholde:

- Vi mener, at alle skal have mulighed for at udfolde og udvikle sig uden det offentliges indblanding. Vi skal derfor skabe de bedst mulige rammer for, at den enkelte selv kan tage ansvar for sit liv og sine anliggender.

- Det skal ske ved at skabe nødvendige politiske rammer, som den enkelte kan regne med. Eksempelvis bør og skal vi så vidt muligt væk fra offentlig forsørgelse, men på politisk plan skal vi udvikle den enkeltes muligheder for selvforsørgelse. Det er også derfor vi arbejder målrettet for, at den enkelte skal have flere penge mellem hænderne, blandt andet igennem beskæftigelsesfradraget.

I sin allerførste formandstale, erklærede Jens-Frederik Nielsen, at Demokraatit fremadrettet skal arbejde for, at det offentlige skal frede skatter og afgifter, og at det i hans tid som formand skal være slut med at hente penge fra borgerne igennem afgiftsforhøjelser:

- Jeg ved godt, vi hen ad vejen har måttet sluge store kameler, og at vi trods vore målsætninger har været med til at bruge afgifter som instrument for at stabilisere økonomien. Men fremadrettet og med mig som formand, vil vores parti ikke deltage i nogen form for afgiftsforhøjelser blot for at dække huller til. Men derimod vil vi til enhver tid være parat til at tale om skatte- og afgiftsnedsættelser. Vi mener nemlig, at forudsætningen for et stærkt politisk og økonomisk selvstændigt land, er et stærkt og selvstændigt folk, der er i stand til at tage ansvar for og varetage eget liv uden anden offentlig indblanding end at skabe de rigtige rammer, påpeger Jens-Frederik Nielsen (D).

Selskabsskat skal nedsættes yderligere

Der pågår en stor debat omkring nedsættelsen af selskabsskatten med fem procent. Nogle partier mener, at det er at fratage penge fra mindrebemidlede for at give midler til dem, der allerede er økonomisk stærke, men Demokraatit fastholder, at selskabsskatten skal være så lav som mulig:

- Jeg er ked af, at nogle forsøger at fordreje vores nedsættelse af selskabsskatten. Formålet er jo at give erhvervslivet gode rammer for at udvikle sig og at gøre vort land konkurrencedygtig ved at gøre landet investeringsvenlig. Når erhvervslivet har gode rammer, og når investeringslysten er stor, så skabes der arbejdspladser, og det er en fordel for den enkelte, påpeger den nyvalgte formand for Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen.

Flere varme hænder

Lige så meget han går op i den enkeltes frihed, lige så meget går han op i at få skabt gode rammer for social og sundhedsmæssig trivsel for samfundets sårbare borgere, især børnene:

- Det er overordentligt vigtigt, at børnene får lov til at vokse op, uden at nogen forvolder dem skade. Det skal være slut med enhver form for overgreb mod børn. Vi må bruge alle kræfter på at standse seksuelle krænkelser mod børn. Børneinstitutioner, skoler og fritidsordninger skal have tilstrækkeligt med varme hænder, der kan gennemskue og gribe ind så tidligt som muligt, når børn udviser tegn på mistrivsel. Vi må og skal alle tage del i at sikre, at børnene får lov til at vokse op i tryghed, for kun derved kan vi skabe en sund og stærk befolkning, siger Jens-Frederik Nielsen (D)

Men også sundhedsvæsenet, som partiet nu har ansvar for, skal have særlig opmærksomhed ifølge den nyvalgte formand:

- Nok kan vi være så meget selvhjulpne og frie borgere, men det forudsætter også, at vi hver især tager ansvar for egen sundhed. Vi har lige fået udpeget en meget kompetent naalakkersuisoq for sundhedsområdet, og jeg er sikker på, at hun med den rigtige opbakning kan føre an i arbejdet for at minimere livstilssygdomme ved forebyggelse, så sundhedsvæsenet kan tage optimal vare på de, der uforskyldt er blevet syge. Det kræver en dialog med befolkningen. Vi må skabe fælles forståelse for, hvordan vores sundhedsvæsen skal fungere. Og alle der kan, skal tage del i ansvaret for, at vores sundhedsvæsen matcher befolkningens forventninger om hurtig og effektiv behandling, når behovet er der. Men det forudsætter, at der er varme hænder nok også i sundhedsvæsenet. Med Anna Wangenheim ved roret på sundhedsområdet er jeg sikker på, at der skabes ro og stabilitet på området, påpeger Jens-Frederik Nielsen (D).

Samarbejdet i koalitionen

Jens-Frederik Nielsen understreger, at tiden som støtteparti til den daværende mindretalskoalition har været meget tilfredsstillende, og at det derfor har været nemt at blive en del af koalitionen:

- Der er gensidig respekt og gensidig lydhørhed, samarbejdet er stærkt, og sammen har vi formået at træffe store beslutninger, som, vi absolut er overbevist om, vil komme den grønlandske befolkning til gavn. Vi har igennem en revision af koalitionsaftalen sikret de for os rigtige pejlemærker til den videre udvikling. Så jeg mener, det er den rigtige beslutning Demokraatit har taget ved at blive en del af koalitionen. Vi står fast ved vores beslutninger, og vi tager medansvar for, at beslutningerne bliver realiseret, siger Demokraatits nye formand Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.

Coronakrisen

Endnu ved ingen, hvor stor coronaregningen bliver, men alle ved, at krisen har medført store økonomiske udfordringer over hele linjen. Jens-Frederik Nielsen er sammen med sine nye kolleger i partiets hovedbestyrelse klar til at tage ansvar for normaliseringen:

- Grønland står midt i en af de værste økonomiske kriser i nyere tid, og jeg ser det som min og Demokraternes pligt at tage så meget ansvar som muligt for, at landet kan komme så blidt gennem krisen som muligt, lyder det fra Jens-Frederik Nielsen.

Du kan læse mere i avisen Sermitsiaq: