Chefredaktørskifte på Sermitsiaq

Redaktionen Mandag, 28. marts 2022 - 11:08

Journalist Dorthe Olsen har i en lang årrække været ansat på avisen Sermitsiaq. Ikke kun som skrivende medarbejder. Når chefredaktør Poul Krarup har holdt ferie, har Dorthe Olsen styret Sermitsiaq og ”lagt avisen i seng”, som det hedder i redaktørsproget.

Men nu er det ved at være slut med vikar-posten på Sermitsiaq.

Den 1. maj overtager Dorthe Olsen roret på landets største avis.

Dorthe Olsen har været ansat på Sermitsiaq i 16 år. Inden da arbejdede hun på radioavisen hos KNR. Den nye redaktør er klar til at gå til opgaven med krum hals.

- Jeg er meget glad for den tillid mediehusets ledelse har vist mig. Jeg ser frem til at stå i spidsen for en avis, jeg ikke blot kender godt, men også brænder for at udvikle med mine dygtige kolleger.

Poul Krarup, der selv har ønsket at fratræde som chefredaktør, fortsætter på avisen som skrivende journalist. Han vil ikke give sin efterfølger råd som sådan, men vil gerne dele et af sine egne redaktionelle sigtemål gennem årene.

- Som chefredaktør skal man sørge for at give læserne ikke kun det, de gerne vil have. Men også det, man selv vurderer er vigtigt for samfundsudviklingen, og som man anser som vigtigt for læserne at vide.

Et skifte der har været undervejs

Ifølge Christian Schultz-Lorentzen, administrerende direktør i mediehuset Sermitsiaq.AG, har chefredaktørskiftet været undervejs et stykke tid.

- Dorthe Olsen er et oplagt valg, og jeg er glad for, at hun har sagt ja til opgaven. Hun kender ikke blot avisen fra a til z. Hun har en dyb indsigt i grønlandske forhold og besidder alle de faglige og menneskelige egenskaber, der skal til for at lede og udvikle Sermitsiaq, siger Christian Schultz-Lorentzen, der takker Poul Krarup for hans indsats på Sermitsiaq.

- Det er blevet til mere end 30 år som chefredaktør. Det er på alle måder imponerende. Han har gjort en kæmpe indsats for at holde den kritiske journalistik i hævd og sikre den uafhængige presse i Grønland.