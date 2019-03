Chefredaktører glæder sig over Pressenævns-afgørelse

Redaktionen Fredag, 29. marts 2019 - 06:29

– Jeg er selvfølgelig meget tilfreds med kendelsen fra pressenævnet, som ikke støtter Ilisimatusarfiks klager over dels at have overtrådt presseetiske regler dels over manglende kildekritik. Begge klager afvises, siger Poul Krarup, ansvarshavende chefredaktør på Sermitsiaq.

– Jeg mener ikke, at forskningsrapporten giver et retvisende billede af medierne i Grønland generelt, og slet ikke af avisen Sermitsiaq. Jeg kritiserer forskningsmetode, forskningsetik og konklusioner, som ikke giver et sandt billede af Sermitsiaq. Med den rapport er medierne ikke blevet kortlagt korrekt og slet ikke Sermitsiaq. Derfor mener jeg, at universitetet bør trække den tilbage eller tilføje et notat med nødvendige forbehold og oplysning om forskningsmetode og begrænsning, uddyber Poul Krarup.

Christian Schultz-Lorentzen, der er ansvarshavende chefredaktør på både AG og nyhedshjemmesiden Sermtisiaq.AG, og som var først til at kritisere rapporten, glæder sig også over afgørelsen.

- Det er naturligvis en glædelig og rigtig afgørelse. Det ville være umuligt at fungere som kritisk nyhedsmedie, hvis Pressenævnet havde støttet kritikken. Det er jo helt på månen at udarbejde en medierapport, der efterlader forestillingen om, at medierne ukritisk bringer eksempelvis magthavernes pressemeddelelser og andre informationsbreve i stedet for at producere eget stof. Rapporten var dårligt varedeklareret og til potentiel skade for vores medier i mediehuset Sermitsiaq.AG, siger Christian Schultz-Lorentzen, der også varetager jobbet som direktør for Mediehuset Sermitsiaq.AG.

Supplerende tekst mangler

- Mediehusets ledelse opfordrede derfor til, at universitetet trak rapporten tilbage og kom tilbage med en mere retvisende. Det er ikke sket. Til gengæld lovede rapportens hovedforfatter, at der ville blive udarbejdet en supplerende tekst om metoden, som snarest ville blive lagt ud på universitets hjemmeside, hvor rapporten ligger. Det er mig bekendt heller ikke sket, selv om der er gået fem måneder. Men de har måske travlt, siger Christian Schultz-Lorentzen.

Ifølge Schultz-Lorentzen har mediehuset et godt, langvarigt og konstruktivt samarbejde med universitet:

- Vi anvender meget gerne forskerne som ekspertkilder i vores artikler. Og vi fortæller vidt og bredt om de resultater, som de når frem til i deres forskning, siger han.

Han ser frem til, at også universitets ledelse informerer om kendelsen.



Christian Schultz-Lorentzen håber, at Universitetets bestyrelse tager en debat og lærer af sagen Leiff Josefsen

- Da universitet valgte at indbringe vores artikler for Pressenævnet blev det meddelt vidt og bredt. Klagen var begrundet med, at universitet ønsker at få mere klarhed over rammerne for debat og kritik vedrørende grønlandsk forskning. Jeg håber, at universitets ledelse i samme grad nu vil orientere undervisere og studerende om afgørelsen, der frikender medierne for at have gjort noget forkert.

- Jeg håber samtidig, at universitets bestyrelse nu tager en debat og lærer af sagen. Det er vel meningen, at et universitet er klar til en åben debat i medierne om sin forskning, tilføjer han.

Enestående sag

Omkring 25 lande i verden har særlige nævn, der lige som det grønlandske behandler klager over pressen. En søgning i kendelser afsagt i det danske pressenævn siden 1999 har ikke kunnet finde tilsvarende sager – om universiteter, der med en rektor i spidsen klager over pressen.