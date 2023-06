Chefredaktøren anbefaler: Verdens rigeste på helikopterskiløb i Grønland

Bent Højgaard Sørensen Lørdag, 10. juni 2023 - 08:16

Forestil dig, at du står på toppen af et fjeld med udsigt over store områder dækket med fin sne og har den tidligere professionelle skiløber Arne Hardenberg som guide.

– Vi har nogle af verdens rigeste mennesker som kunder og satser mest på at arrangere helikopterski-ture til Diskoøen. Kunderne hører til blandt de fem hundrede rigeste. Flertallet af dem er fra USA, mens resten er fra Europa, siger indehaver af firmaet Greenland Extreme, 49-årige Arne Hardenberg.

Greenland Extreme er landets førende udbyder og turistfirma inden for den form for ekstremt skiløb, på engelsk heliskiing. Diskoøen er kendt for puddersne og områder, der hører til de absolut bedste områder til heliskiløb om foråret i Grønland. Øen byder på utallige høje fjeldtoppe og mulighed for ruter og nedfarter gennem meterdyb puddersne med udsigt til gletschere og isbjerge i Diskobugten. Øens højeste punkt er 1919 meter over havets overflade.

Ski-, jagt- og fisketure

Men store områder mellem Maniitsoq og Kangamiut – og ved Tasiilaq – er også trækplastre for ekstrem-skiløb. Det står andre operatører for.

Helikopterskiløb er på mange skientusiasters ønskeliste over den ultimative oplevelse. Et stigende antal rige udlændinge rejser til Grønland for at få helikopterture til høje tinder og turene på ski ned til havet.

Chefredaktøren anbefaler: Denne artikel er hentet fra avisen Sermitsiaq og udvalgt af chefredaktør Dorthe Olsen. Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier. Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen. Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

Sermitsiaq mødte i april den tidligere professionelle alpin-skiløber Arne Hardenberg og hans hustru Christina Hardenberg i Sisimut.

Her bor og driver parret deres virksomhed Greenland Extreme, som er blevet en pæn succes. Parret har drevet firmaet siden 2015.

- Vi har stille og roligt bygget firmaet op. Jeg tager ud med gæster, mens Christina passer kontoret derhjemme, udarbejder programmer, besvarer mails og så videre. Vi prøver helt tiden at øge væksten, siger han.

Hvem kan være bedre at få som helikopterski-guide på Diskoøen end Arne Hardenberg, der har deltaget i World Cup, OL og VM. Han er den eneste i landet, der har en international certificeret uddannelse som helikopterskiguide i USA og Canada.

- Vores ture varer normalt fem til syv dage og foregår fra marts til juni. I år har vi fire ture for grupper på hver op til 12 gæster, og det har været en god sæson. Vi regner med en omsætning alene på skiturene på fem til seks millioner kroner, siger Christina Hardenberg.

Greenland Extremes forretningsområder er eksklusive ture for kunder inden for helikopterskiløb, jagt, fiskeri, vandring og filmfolk.

- Qeqertarsuaq er kundernes favoritområde. Siden 2017 har vi opereret i hele Grønland, og vores aktiviteter er primært helikopterskiløb i Qeqertarsuaq-området. Men vi arrangerer også hundeslæde- og snescooterkørsel for skigæsterne, fortæller Arne Hardenberg.

Greenland Extreme sælger sig på Arne Hardenbergs CV.

- Han har været professionel skiløber. Det er det, der sælger. Vi har ingen udgifter til marketing. Det går fra mund til mund mellem kundernes kammerater og venner, at Arne gør det godt i Grønland, mener Christina Hardenberg.

Ingen konkurrenter

Han kender populært sagt forholdene på Diskoøen, der er mere end 8.500 kvadratkilometer stor og på størrelse med Sjælland, som sin egen bukselomme.

Arne Hardenberg har for nogle år siden flyttet ski-operationerne fra Maniitsoq-området til Qeqertarsuaq-området.

- Deroppe har jeg ingen konkurrenter, mens der er flere operatører i Maniitsoq, der udbyder ski-aktiviteter, fortæller han.

Christina og Arne Hardenberg har succes med firmaet Greenland Extreme Privatfoto

Greenland Extreme planlægger alle ture i Grønland for gæster for amerikanske EYOS og norske Nansen Explorer.

- Om lidt tager jeg af sted med nogle gæster på skibet Nansen Explorer, EYOS har lejet. Det er et flydende luksushotel. Vi sejler fra havnen i Sisimiut til Diskobugten og er et nyt sted hver dag, sagde Arne Hardenberg under interviewet.

Skilegenden Bode Miller

Blandt Hardenberg-familiens venner er den alpine skilegende, amerikaneren Bode Miller.

- Han er min private gæst i dag. Inden vi sejler til Qeqertarsuaq, skal vi en tur i saunaen, jeg har fået bygget i forbindelse ved vores hus, siger Arne Hardenberg.

Bode Miller, Arne Hardenberg og Nansen Explorers team hjalp skigæsterne med blandt andet at finde de bedste ruter for deres niveau på turen til Diskoøen i slutningen af april.

Skibet er oprindeligt bygget som et undersøgelsesskib med plads til 60 passagerer, men er i dag er det en super luksusyacht med plads til 12 passagerer.

Nansen Explorer, der er udstyret til at sejle i arktiske farvande, har også helikopterdæk. På agterdækket står en af Air Greenlands helikoptere, som Greenland Extreme har booket i helikopterskisæsonen.

Ud over at være på Diskoøen blev gæsterne også sejlet til bl.a. Ilulissat, hvor blandt andet Arne Hardenberg viste dem byen, Isjordscentret og guidede dem på sejltur på isfjorden.

Pris: Over en halv million kroner pr. deltager

Priserne for at deltage i EYOS-turen til Diskobugten var meget høje. At booke en individuel kahyt til den syv dages tur med alt betalt kostede pr. person fra 60.000 pund eller knapt 520.000 kroner og opefter.

Greenland Extreme samarbejder ligeledes med Hotel Disko Island i Qeqertarsuaq om heliskiing-ture. Pris pr. deltager var 198.000 kroner for en tur over seksdage. Gæsterne overnattede bortset fra en nat på Hotel Icefiord på hotellet på Diskoøen.

- Vi opererer med helikoptere fra Air Greenland, der er gode samarbejdspartnere. Nogle gange leverer hotellet også kokke, der sørger for gourmetmad til turen, når gæsterne ikke overnatter på hotellet.

Greenland Extreme holder kender navnene på de rige skigæster, men holder deres identitet skjult, så de i fred og ro kan få en skiferie uden for offentlighedens søgelys.

- Vi ved, at de er rige, men ikke hvor rige de er, og hvad de arbejder med. Det går vi ikke op i, siger Arne Hardenberg.