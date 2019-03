Chefredaktøren anbefaler: De unge er ofre for kriminalitet

Dorthe Olsen Lørdag, 02. marts 2019 - 10:24

Kriminaliteten blandt de unge mellem 15 og 18 år har været faldende siden 2012. Dengang blev der anmeldt 1518 overtrædelser af kriminalloven begået af unge mellem 15 og 18 år, mens der i 2018 blev anmeldt 432. Det er mere end en halvering på blot seks år. Det viser politiets årsstatistik for 2018.

Statistikken viser også, at de unge også er mindre voldelige end de voksne. Drab og voldsforbrydelser udført af de unge udgør 14 procent af den samlede statistik og seksualforbrydelserne udgør 13 procent, som samlet set giver det 27 procent af det, de unge begår af personfarlig kriminalitet.

Ser man på overtrædelser af kriminalloven for alle, bliver det 34 procent, hvis man lægger drab, vold og seksualforbrydelser sammen.

– Det er ikke rigtigt, når folk siger, at de unge er mere voldelige end de voksne. Tallene viser med tydelighed, at det er de voksne, der er mere voldelige. Men hvis vi ser på de unge som ofre for kriminaliteten, så er det frygteligt at konstatere, at det er de unge, som bliver mest udsat for seksuelle forbrydelser. Man kan også se i statistikken, at det næsthøjeste antal forbrydelser, der bliver begået mod de unge, er drab og voldsforbrydelser. Berigelseskriminalitet mod de unge er næsten ikke eksisterende. Af det kan man udlede, at de unge ikke begår kriminalitet mod hinanden, det gør de lidt, men ikke nævneværdigt, men at de bliver udsat for drab, og mest vold og seksualforbrydelser af de voksne. Det er måske lidt af det modsatte af, hvad folk måske tror, siger politimester Bjørn Tegner Bay.

Han synes, det er glædeligt, at ungdomskriminaliteten falder, og at den falder så meget, som den gør. Det er i alle typer for kriminalitet, som de unge begår, men mest i berigelseskriminaliteten, at det er faldet.

– En af årsagerne til, at det er så glædeligt, er, at hvis vi kan holde de unge fra at begå kriminalitet indtil de er 18-19 år, så er sandsynligheden for, at de begår kriminalitet senere i livet ikke så stor. Det er mit eget bud, for mange af de voksne kriminelle, som vi har med at gøre, har vi kendt lige siden de var helt små. Derfor har vi i politiet en helt klar teori om, at mindre ungdomskriminalitet på sigt vil betyde mindre kriminalitet i samfundet – hvis ellers resten af samfundets forhold ikke ændrer sig. Der er jo ting, som vi ikke kan styre. Hvis landet nu pludselig bliver meget rigt, så kan det være, at kriminaliteten falder endnu mere. Men det kan også være, at der opstår frustrationer i samfundet, som gør, at kriminaliteten stiger. Det er svært at sige, siger Bjørn Tegner Bay.

At ungdomskriminaliteten er mere end halveret, mener politimesteren kan skyldes forebyggelse. Men også at de er blevet mere opmærksomme på at tage fat i de unge kriminelle lidt hurtigere end før, hvor politiet prøver at få de unge hurtigere igennem systemet.

– Der er stadig plads til forbedringer, men vi har forkortet den periode fra det øjeblik, vi får den unge ind, hvor vedkommende har gjort noget ulovligt, til de får en dom eller en bøde, så det står klarere i den unges bevidsthed, og den unges kammeraters bevidsthed, at hammeren faldt, fordi de begik en kriminalitet. Men det kan generelt også godt være, at de unge er blevet mere bevidste om, hvad det egentlig gør ved andre mennesker, når man udsætter dem for en forbrydelse. Det kan være, at de er blevet mere bevidsthed om, at man faktisk påfører andre mennesker både fysisk og psykisk smerte, når man udsætter dem for en forbrydelse, siger Bjørn Tegner Bay.

