Chefredaktøren anbefaler: Blev træt af uvidenheden

Paninnguaq Steenholdt Lørdag, 07. oktober 2023 - 08:17

Vi befinder os i Nuuks bydel Qinngorput. Qupanuk Olsen står i sit køkken, der ligger op mod cirkussøen, og laver kaffe til mig og AG’s fotograf, der ankommer en solrig tirsdag middag. Hvem er Qupanuk Olsen egentlig? Hvad gemmer sig bag den friske og energiske kvinde fra de kendte videoer?

Qupanuk Olsen har i skrivende stund 784.000 følgere på de sociale medier Facebook, Instagram, YouTube og TikTok.

Hun står bag ”Q’s Greenland”, hvor hun laver minutlange promoveringsvideoer om grønlandsk kultur og traditioner. Qupanuk Olsen har modtaget ”Silver Creator Award” fra videoplatformen YouTube. Prisen gives til videologgere, der har over 100.000 følgere.

- Jeg tror, jeg er den eneste i Grønland, der har sådan en pris, fortæller en glad og stolt Qupanuk Olsen.

Chefredaktøren anbefaler: Denne artikel er hentet fra avisen AG og udvalgt af chefredaktør af avisen AG. Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier. Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen. Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

Hun er født den 6. maj i Qaqortoq i året 1985. Hun er opvokset i Qaqortoq, hvor hun boede, indtil hun fyldte 19 år. Qupanuk Olsen var hos sin mor, indtil hun fyldte tre år. Moderen fik konstateret kræft og kunne ikke længere tage sig af Qupanuk og hendes søster. Derfor flyttede Qupanuk Olsen til sin far og hans kone, som hun kalder for muua. I dag er de begge i himlen, som Qupanuk Olsen siger det.

Hun var dygtig i folkeskolen, men kæmpede med det sproglige. Først da hun fyldte 23 år, lærte hun at snakke engelsk. Hun var bedst til tal, matematik og kemi. Hun var tryg i folkeskolen, mest fordi hun havde den samme klasselærer i de ti år, hun gik på Tasersuup Atuarfia.

Ellers brugte hun tiden på at være ude med de andre børn. De spillede rundbold, hoppede sjippetov og hinkede i Qaqortoqs Århusvej og Prinsessevej.

- Om vinteren husker jeg, at vi lå i sneen og bare kiggede op til stjernerne og de klare nordlys. Ah, nuan, smiler Qupanuk Olsen.

Sommerferier blev brugt på at rejse rundt i verden. Sverige, Norge, Færøerne, Island og Danmark er nogle af de steder Qupanuk Olsen besøgte sammen med sine forældre. Og senere i teenageårene Europa; Italien, Frankrig og Tyskland.

- Jeg elskede det. Rejserne har en stor indflydelse på mit liv i dag. Det var der, jeg lærte hvor lidt man vidste om Grønland, siger Qupanuk Olsen.

Søværnet

I folkeskolen ville Qupanuk Olsen uddanne sig som elektriker, fordi hun elskede håndarbejde og havde et øje for det ’tekniske’. Og dog. Hendes forældre ville have, hun skulle på gymnasiet. GU på tvang. Men hum kunne heldigvis godt lide det. Hun fik sin studenterhue i 2004 og flyttede til Danmark. Hun blev optaget på Arkitektur og Design Universitet i Aalborg, nåede til tredje semester og fandt ud af, at det ikke var noget for hende. Qupanuk Olsen søgte til søværnet og blev optaget. Det var en fysisk hård, vild og stor oplevelse. Hun og de andre elever blev vækket midt om natten, så de kunne træne og forberede sig, hvis der lige pludselig bliver krig. De trænede i skovene og skød hinanden som træning og trænede på skydebaner. Løb i lange baner, tog en røgdykkeruddannelse og lærte meget om disciplin.

- Vi skulle hele tiden overskride vores personlige grænser. Til sidst blev vi smidt ud på en stor sø og var i vandet op mod 18 timer. Det var hårdt men sjovt, en rigtig stor og uforglemmelig oplevelse, siger hun.

Den sidste uge havde Qupanuk Olsen og de andre elever en mission hver dag. De vidste ikke, hvornår de skulle sove, spise eller have en pause. De svømmede i søer, skulle gå fem kilometer med gasmasker og fik rå okselever som næring.

- Jeg husker det andet hold fik en levende kylling, som de skulle tilberede så de kunne få deres aftensmad, siger Qupanuk Olsen.

Efter hun blev færdig med uddannelsen, blev hun konstabel i søværnet. Hun arbejdede på de grå skibe, man nogle gange ser i fjorden.

- Vi sejlede rundt mellem Grønland og Canada, kiggede på radaren efter fiskere og ventede på nødsignaler. Jeg kedede mig lidt, fortæller hun.

Efter halvanden år var det på tide at prøve noget andet. Hun blev uddannet bygningsingeniør og er i dag civil- og mineingeniør.

Q’s Greenland

Qupanuk Olsen var i Australien i forbindelse med sit studie indenfor mineuddannelsen. Der mødte hun en indisk studiekammerat og de blev nære venner. De holdt kontakten efter Qupanuk Olsen rejste hjem til Grønland. En dag havde hun dyrket kartofler ved siden af deres hjem i Qinngorput. Stolt videoopkalder hun sin indiske ven og viser kartoflerne.

- Lige pludselig spørger han: ”Hvor er isen?” Jeg blev lidt forbavset. Min ven tror vi har is hele året rundt. Vi har været venner i lang tid, vi har spist middage sammen og studeret sammen. Hvordan kan han tro vi har is hele året? Hvad har jeg gjort forkert, fortæller hun.

Sådanne nogle momenter har hun haft mange gange i løbet af sit liv. Derfor kontaktede hun Nas Daily. En YouTuber, der lægger et bredt udvalg af rejsevideoer og anmelder usædvanlige fund fra forskellige lande i hele verden. Hun skrev til ham, om han ikke kunne promovere Grønland. Men fik ingen svar. Nåh, tænkte hun.

Hvis Nas Daily ikke kommer til Grønland og laver en video, så gør jeg det bare selv.

Qupanuk Olsen købt den nyeste Iphone på markedet, skaffede sig en mikrofon, et stativ og et kamera. Hun anede intet om at redigere en video og hvordan man lægger undertekster på. Den første video redigerede hun på 20 timer. I dag tager det hende halvanden time.

Hendes følgere på de sociale medier udvikler sig hurtigt. Hver dag får hun op mod 2000 nye følgere. De fleste af følgerne kommer fra USA.

Hun har for et par dage siden fået sin første løncheck fra YouTube, der kommer fra hendes vidoer. 3.800 kroner direkte på hendes konto. Men siden Grønland ikke har en dobbeltbeskatningsordning, skulle hun betale dobbelt i skat.

- Jeg tænkte lidt: Men så kan det jo være lige meget. Man kan ikke leve af at være influencer i Grønland endnu. Tværtimod. Og så har jeg bemærket at mange tror, at jeg kan arbejde for dem gratis. Sådan er det jo ikke, siger hun.

Qupanuk Olsen ejer konsulentfirmaet ”Q’s effect”, hvor hun blandt andet samarbejder med forskellige virksomheder og giver kurser i sociale medier. Og så arbejder hun deltids i mineselskabet Iron Bark A/S.

Spirituelt moment

Sidste år havde Qupanuk Olsen en stor ’ephiphany-moment’ om, hvorfor hun har valgt uddannelsen som bygningsingeniør. Hun har ikke rigtig fortalt det til nogen før, understreger hun.

- Lige siden jeg var barn, har jeg distanceret mig selv fra følelser. Jeg var bange for dem. Jeg er sikker på, at det er en af grundende til, at jeg valgte at blive elektriker, og hvorfor jeg uddannede mig som civilingeniør, fortæller hun.

Hun havde mødt en moderne angakkoq, der mindede hende om den gamle grønlandske tro Sila.

Hun fik mig til at tænke på vores gamle tro og det satte sig bare fast i mig. Det er svært at forklare, men jeg følte noget meget intenst indeni. Lige pludselig føltes det meget mere vigtigt at have en relation med mennesker, at ’connecte’ med dem. Jeg har bare undertrykt mine følelser i mange år, indtil sidste år. Lige nu virker ingeniørarbejde lidt ligegyldigt, siger hun.

Qupanuk Olsen er gift og elsker at tilbringe tid sammen med sine fire børn. Det er vigtigt for hende at børnene bor i Grønland. Hvis det ikke var for dem, er hun sikker på hun ville bo et sted ude i verden og arbejde som mineingeniør.

Qupanuk interesser sig også for klatring. Hun har besteget Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro.