Chefredaktøren anbefaler: Tilsynsrådet skræmmer investorer væk

Kurt Kristensen Lørdag, 27. november 2021 - 08:12

Tilsynsrådet kritiserer i meget skarpe vendinger Kommuneqarfik Sermersooq for sin boligmodel, og afgørelsen får konsekvenser for boligbyggeriet i Nuuk.

De to pensionskasser, danske PensionDanmark og grønlandske Sisa, arbejdede tæt sammen med det kommunale boligselskab Iserit om et byggeprojekt i Pinguaraq i Qinngorput, som omfattede 200 boliger til en samlet pris på 400 millioner kroner.

Samarbejdet er faldet til jorden.

Tilsynsrådet nedlagde 12. februar 2020 et strakspåbud mod, at Kommuneqarfik Sermersooq indgik flere end de hidtidige 416 lejeaftaler med private investorer i Nuuk. Det fik PensionDanmark til at stille sin deltagelse i Pinguaraq-projektet i bero, indtil der forelå en endelig afgørelse.

– Der kører for tiden en konflikt mellem selvstyret og kommunen om fortolkningen af loven om private udlejningsboliger; en konflikt som sandsynligvis vil påvirke fremtidige regler for privat boligudlejning i Nuuk og Grønland, sagde pensionsselskabets ejendomsdirektør Marius Møller dengang til Sermitsiaq.

Afgørelsen kom 9. november, hvor Tilsynsrådet pålægger Kommuneqarfik Sermersooq at ophøre med at indgå flere lejekontrakter på lignende vilkår som den anvendte boligmodel. En model hvor kommunen lejer bolig til markedspris hos private investorer og genudlejer til borgerne til en lavere husleje. Og hvor kommunekassen betaler differencen.

PensionDanmarks ejendomsdirektør, Marius Møller, siger i dag til Sermitsiaq, at pensionskassen ikke deltager i Pinguaraqprojektet i Qinngorput.

Er der noget, som pensionskasser ikke bryder sig om, er det politisk usikkerhed om spillereglerne for projekter, hvor de investerer medlemmernes pensionsmillioner. – PensionDanmark har for nuværende ikke aktuelle grønlandske investeringer, konstaterer Marius Møller efter Tilsynsrådets afgørelse.

Kalder på en lovændring

Pensionskassen Sisa har også droppet Pinguaraq-projektet.

– De tanker, som vi har haft med dette projekt, er at bygge og leje ud til kommunerne i de større byer med boligmangel, men med Tilsynsrådets afgørelse ved vi ikke rigtigt, om vi må eller ej. Det er afgørende for os, at lovgivningen og regelgrundlaget er på plads, inden vi kaster os ud i disse investeringer, og en nødvendig afklaring kalder på et politisk initiativ, siger pensionskassen Sisas formand Jess G. Berthelsen til Sermitsiaq.

– Er du skuffet over Tilsynsrådets afgørelse?

– Selvfølgelig er jeg skuffet, men jeg havde en fornemmelse af, at resultatet ville falde ud i den retning, som det rent faktisk gjorde. Sermersooq-modellen er en god model, som opfylder Sisas krav til en fornuftig forrentning, så vore medlemmer er sikret den højeste pension. Det er i denne forbindelse vigtigt at sprede risikoen så bredt som muligt. Derfor var vi glade for samarbejdet med PensionDanmark og Iserit.

– Hvad gør Sisa efter afgørelsen?

– Vores interesse er at lægge vore pensionspenge i dette land, og det er magtpåliggende for os at lægge dem i boliger. Vi skal lige have vore kloge hoveder til at nærlæse Tilsynsrådets afgørelse. Lad os så se, om der er mulighed for andre modeller, som ikke er i strid med de kommunale regler, siger Jess G. Berthelsen.

Iserit bygger videre

Det kommunale boligselskab Iserit A/S har efter pensionskassernes exit fortsat boligbyggeriet alene.

– Vi opfører 48 udlejningsboliger i Pinguaraq med selskabet EMJ-Atcon som totalentreprenør, siger Iserits direktør Torben Kortegaard til Sermitsiaq.

Boligerne forventes færdiggjort sidst i 2022 eller starten af 2023. Projektet sammen med de to pensionskasser lød på 200 boliger Pinguaraq.

Iserit A/S bygger ikke flere end de 48 boliger i Pinguaraq, men forventer at bygge videre i Uppitalik, når dette området er byggemodnet.

Iserit bygger sideløbende 24 unge/ældre-boliger, også kaldet alsidige boliger i Qernertunnguit.

– For disse projekter gælder, at selvom boligerne opføres uden offentlig støtte, vil de i kraft af en fordelagtig byggepris, et lavere energibehov og en bedre driftsøkonomi kunne udlejes til en husleje, som også henvender sig til husstande med lavere indkomster og mulighed for at søge om boligsikring, siger Torben Kortegaard.

Huslejen bliver udregnet, når byggesagerne er afsluttet.

Iserit A/S tilstræber i de kommende år at bygge gennemsnitligt 100 boliger om året i det omfang, at byggemodnede arealer vil kunne være til rådighed.

Næste år går byggeri af boliger på Kongevej i Nuuk i gang. Det er tanken, at de gamle boligblokke på Kongevej og Ceresvej (blok B-C-D og M-N-O) nedrives og erstattes med nye boliger.

– Det er forventningen, at vi starter med nedrivningen af Blok B på Kongevej, hvor 70 nye boliger forventes at blive bygget, oplyser Torben Kortegaard.

Iserit A/S samarbejder med entreprenørfirmaet EMJ-Atcon om boligbyggeriet inden for en 4-årig rammeaftale. Aftalen blev udbudt i 2020, og EMJ-Atcon gav det bedste tilbud.

Fanden hytter sine

Kommunens boligbyggeri i Nuuk står i skærende kontrast til selvstyrets byggeri i den offentlige boligpulje i landets hovedstad.

De sidste udlejningsboliger, som selvstyrets boligselskab Illuut A/S opførte i Nuuk, er fire punkthuse med i alt 48 boliger, som er beliggende nedenfor de 10 tårne på Suloraq i Qinngorput, og som blev taget i brug 2016/2017.

Samlet opførte Illuut A/S godt 900 boliger i perioden fra 2006 til 2017. Men så gik byggeriet i stå. I stedet for det manglende byggeri af almennyttige boliger vil selvstyret opføre personaleboliger i Nuuk.

Dels planlægger sundhedsvæsenet at opføre 60 personaleboliger til sundhedspersonalet, dels planlægger Inatsisartut at opføre 25 boliger til landspolitikere fra kysten.

Retfærdigvis skal det nævnes, at selvstyret for enden af Kujallerpaat i Nuuk opfører kollegier med sengeplads til 218 studerende.