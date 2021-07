Chefredaktøren anbefaler: Tasiilaqs Have

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 10. juli 2021 - 07:50

I Tasiilaq har den socialøkonomiske virksomhed Siu-Tsiu fået arealtildeling til at etablere en have, hvor unge som led i et brobygningsforløb blandt andet skal dyrke kartofler, løg, rabarber, majroer, salat og friske blomster, som der er stor efterspørgsel på i Tasiilaq.



- Vi fandt en gammel havebog fra Anden Verdenskrig, der indeholder nogle forslag til, hvad der er godt at dyrke i Grønland. Vi havde en forestilling om, at vi måske kunne dyrke på friland, men er kommet frem til, at det er bedre at bruge mistbænke, som er en form for drivkasse eller varmebed, som man dyrker planterne i, fortæller projektleder Nivikka Witjes, der har en master i pædagogik, men som også har stor erfaring med gartneriarbejde. Hendes far Sten Pedersen har i mere end 40 år dyrket grøntsager i sin have i Ameralik-fjorden, og blandt andet forsynet adskillige restauranter i Nuuk. Det arbejde har Nivikka Witjes hjulpet med til.

- Visionen er, at man på sigt bliver mere selvforsynende med grøntsager i Tasiilaq, siger Nivikka Witjes til Sermitsiaq. Hun vil også gerne se på, hvordan man kan dyrke grøntsager indendørs, så man også har arbejde til de unge i vinterperioden, hvor arbejdet i haven stilner af.

Skaber værdi for samfundet

At Siu-Tsiu er en socialøkonomisk virksomhed betyder, at man driver forretning på markedsvilkår samtidig med, at der skabes værdi for samfundet. Projektet i Tasiilaq henvender sig til unge, der af forskellige grunde står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Igennem Siu-Tsius projekter får de erfaringer med forskellige praktiske arbejdsopgaver samtidig med, at de får oplevelsen af at være en del af en arbejdsplads og bidrage til fællesskabet.



Aktuelt er syv unge tilknyttet Siu-Tsiu i Tasiilaq. Dertil er yderligere tre på vej. Og de har blandt andet deltaget i oprydning af Pilersuisoqs lager, malerarbejde, renovering af møbler samt forarbejdet med Tasiilaqs Have under kyndig vejledning fra Siu-Tsius værkstedsledere Mati Larsen og Gaba Kristiansen og i samarbejde med lokale erhvervsfolk i Tasiilaq som for eksempel Malerfirmaet Jensen og Nielsen.

- Vi vil rigtig gerne påtage os opgaver, som er synlige, og som har en betydning for byen. Dels så de unge selv kan se, at de med deres kompetencer kan bidrage til en positiv udvikling, dels så lokalbefolkningen kan se værdien af de unges arbejde, fortæller Nivikka Witjes til Sermitsiaq.

Siu-Tsiu planlægger at etablere to uddannelsesretninger; en servicelinje, der har fokus på håndværk, og en fødevarelinje, der har fokus på madlavning, hygiejne og dyrkning af grøntsager.

Klar til uddannelse og job

Ifølge Nivikka Witjes handler Siu-Tsiu om at gøre de unge klar til enten videreuddannelse eller et varigt job.



- Vi forsøger at give de unge positive erfaringer med at gå på arbejde. Vi skærer ikke alle unge over en kam, men ser på deres individuelle behov og kompetencer. Hvad har de mulighed for? Og hvor meget? Det er vigtigt, at man har fokus på at skabe meningsfulde forløb. Vi siger ikke, at alle unge skal kunne arbejde 40 timer om ugen eller 8 timer hver dag. Vi prøver at tilrettelægge hverdagen individuelt, så vi tager hensyn til den enkelte evner og kompetencer, siger hun til Sermitsiaq.

Siu Tsiu har sekretariat i Innovationshuset i Nuuk, hvor Nivikka Witjes primært er placeret. Dertil har virksomheden base i Tasiilaq i bygning B-49, hvor de to værkstedsledere Mati Larsen og Gaba Kristiansen er ansat.