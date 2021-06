Chefredaktøren anbefaler: - Her er ret tomt

Bent Højgaard Sørensen Lørdag, 12. juni 2021 - 08:13

- Det er ret tomt. Vi har næsten ingen bookninger. Så vi er glade, bare vi får en bookning om dagen, siger administrerende direktør Karl Sandgreen på Hotel Ilulissat.

Næsten ingen danske eller udenlandske turister eller rejsende gæster fra Grønland har booket værelser i juni, juli eller august, der traditionelt er højsæson for hotel- og turistbranchen. Ikke mindst i Diskobugten, der er Grønlands største turistområde.

Karl Sandgreen frygter, at Hotel Ilulissat kommer til at være næsten tomt for gæster det meste af sommeren. Det vil gå hårdt ud over driftsøkonomien for det nystartede hotel.

Han ønsker ikke at fortælle, hvad han venter driftsunderskud vil blive med et næsten tomt hotel.

- På åbningsdagen den 15. juni har vi kun en familie på tre fra Nuuk, der har booket ind på hotellet, oplyste Karl Sandgreen til Sermitsiaq for en uge siden.

Han står i spidsen for det nye Hotel Ilulissat, der åbner på tirsdag. Det fem etagers hotel har 78 værelser, møde- og konferencelokaler samt en restaurant. To af værelserne er suiter på hver knapt 50 kvadratmeter.

- Vi havde håbet på, at bookningerne ville gå amok. Men turistbureauer over hele verden holder øje med, hvad selvstyret siger om corona-situationen. Og de siger jo ikke så meget, forklarer Karl Sandgreen.

- Udmeldingerne er så uklare, at danske og udenlandske turister holder sig væk fra Grønland, påpeger han.

- Efter de seneste corona-tilfælde i Nuuk, stoppede det fuldstændigt med bookningerne. Samtidig er der generelt stor usikkerhed om corona-restriktioner og tiltag i Grønland. Når det er stå usikkert, er der ikke nogen, der booker værelser, siger hoteldirektøren.

Sammen med Jens Friis Salling ejer brødrene Frank og Tommy Bagger, Hotel Ilulissat, som de har investeret et godt stykke over 100 millioner kroner i at få bygget og indrette. Samtidig er det med i hotelgruppen: Best Western, og karakteriseres endda som Best Western Plus.

Men det er ikke kun Grønlands hoteller der har problemer, mens Europa begynder at åbne for rejseaktiviteter, er bookningstallene for de københavnske hoteller for eksempel endnu lavere end sidste sommer, fortæller DR.dk.

Ved udgangen af maj lå antallet af værelses-bookninger på hoteller i København i juni og juli i begyndelsen af juni 2021 hele 88 procent lavere en samme periode i 2019, altså før pandemien.

Formanden for Visit Greenland, hoteldirektør Anette Lings, mener ikke, at man kan sammenligne situationen for danske hoteller med grønlandske hoteller.

- Hotellerne i Grønland er jo en del af infrastrukturen, siger hun.

Den grønlandske hotelbranche har i 2020 oplevet sit hidtil dårligste år. Hotel Arctic i Ilulissat havde således et underskud før skat på 13 millioner kroner ud af en omsætning på godt 28 millioner kroner.

Grunden var pandemien, som udløste mange aflysninger af kurser og konferencer samt en stribe afbestillinger af værelser fra både turistoperatører og private.

Spørger man Anette Lings, der er direktør og ejer af Hotel Sisimiut, så har hendes hotel en del værelses-bookninger hen over sommeren.

– På nuværende tidspunkt er vi i juli nok på 60 procent af de bookninger, vi havde på samme tidspunkt i 2019. Men meget af det er fugle på taget. Vi ved jo ikke, om det ender med, at folk afbestiller. Vi ser på situationen med et lidt tilbageholdt åndedræt. Men vi får ingen udenlandske turister på hotellet, hvis fem-dages karantænen fortsætter. Det gør vi ikke. Så kommer der kun staycation-gæster. 2021 bliver ikke et turistår. Det vidste vi allerede fra årets begyndelse, så det er ingen overraskelse for os. Vi har ikke sat alt krudt ind på at få boostet markedet i år, siger Anette Lings.

Friske tal fra Visit Greenland viser, at corona-krisen har kostet turisterhvervet 400 millioner kroner i 2020. Der var således en nedgang på 70 procent på den landbaserede turisme.

Flere og flere EU-borgere har fået corona-vacciner, og det fælles europæiske coronapas er på vej. Det skal gøre det lettere for turister at rejse over grænserne. Det danske coronapas har også en udenlandsk version.

I Grønland er der indført, at vaccinerede gæster kan testes dagen efter ankomst, så der er ikke længere fem dages karantæne for vaccinerede tilrejsende.

Men desværre kan man ikke se grønlandske vaccinationer på det danske coronapas, og Grønland har ikke udviklet sit eget coronapas.