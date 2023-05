Chefredaktøren anbefaler: Nu skal vi producere hundefoder

Poul Krarup Lørdag, 13. maj 2023 - 08:14

Grønland importerer omkring 2000 tons foder om året oplyser Grønlands Statistik og heraf udgør hundefoder en ret stor andel. Det vil Ulloriaq Kreutzmann lave om på og håber på i slutningen af denne måned endelig at kunne starte sin produktion af hundefoder i Narsaq sammen med sin kone Paarma Kreutzmann.

- Vi er i opstartsfasen. Men vi har haft forskellige uventede udfordringer her i starten, så vi er blevet lidt forsinkede, fortæller Ulloriaq Kreutzmann.

Lokale råvarer

De vil basere deres hundefoderproduktion på lokale råvarer især fiskeaffald, affald fra sæler og anden fangst samt affald fra lammeproduktionen på Neqi i Narsaq.

Chefredaktøren anbefaler: Denne artikel er hentet fra avisen Sermitsiaq og udvalgt af chefredaktør Dorthe Olsen. Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier. Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen. Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

De forventer at starte langsomt op og efterhånden få lavet aftaler med alle fiskeproduktioner rundt om i hele landet.

- Vi har lavet en aftale med Neqi, oplyser Ulloriaq Kreutzmann.

- Men vi kan ikke lave endelige aftaler med fiskeproduktionen, før vi ved, at maskineriet kører. Vi har lejet os ind i bygninger i Narsaq, og vi har investeret mange penge i det nødvendige maskineri.

I produktionen skal alt det frosne fiske- og kødaffald knuses. Derefter bliver det samlet i flydende form og røres sammen, inden det skal tørres. Resultatet bliver, at foderet kommer ud i tørre blokke, der er 20x20 cm, som igen pakkes i sække. Blokkene vil nemt kunne deles i portioner til hundene.

- Vi kan ikke producere i piller endnu, da det vil kræve et meget dyrt maskineri og altså en stor investering. Så vi starter med hundefoder i blokke, oplyser Ulloriaq Kreutzmann.

Stor interesse

Der er stor interesse for projektet i hele landet. Mange støtter projektet. Det har også betydet, at der er kommet medinvestorer med fra Wildlife og Nalik Venture.

- Jeg forventer selv at være i Narsaq i opstartsfasen, fortæller Ulloriaq Kreutzmann.

- Hvis vi gør det ordentlig, forventer jeg, at vi kan beskæftige 7-8 medarbejdere. Det er meget svært at sige, hvad målet er i tons. Men når vi ser, hvor meget fiskeaffald, der smides ud, forventer vi at få en stor produktion, hvis vi kan få alle med. Men vi skal snarest muligt op på 100 tons om året, siger Ulloriaq Kreutzmann.

Muligheden skal udnyttes

Han håber selv, at folk forstår, at det her er en chance for, at man kan erstatte en stor import med egen produktion, som skaber arbejdspladser og indtægter til samfundet, og altså ikke kun er en udgift, som importen typisk er.

- Vi taler her om en ressource, som vi altid har ignoreret. Vi har talt om dette i over 50 år, nu er muligheden der, og den er til gavn for os alle. Så jeg håber, at alle vil bakke op om vores produktion. Tænk på, hvor mange værdier, vi smider ud i stedet for at skabe merværdi.

- Jeg vil derfor opfordre alle til at være åbne for et samarbejde, lyder opfordringen fra iværksætteren, der også håber at myndighederne kan se fordelen ved dette initiativ og vil støtte det med gode rammevilkår.

Ulloriaq Kreutzmann har sin tømrervirksomhed i Sisimiut, som alle kender som Tupilak Constructions. Det er tømrervirksomheden, som er det økonomiske fundament for hundefoderprojektet.

- Så tømrervirksomheden fortsætter, selv om jeg starter på hundefoder, fortæller han.

Virksomheden

Hundefodervirksomheden hedder Milak Productions og er startet af Ulloriaq og Paarma Kreutzmann.

De ejer i dag 60 procent af virksomheden.

Wildfood har 20 procent.

Nalik Venture har 20 procent

For at nå dertil hvor Milak Productions er i dag, har det været nødvendigt at have partnere som Wildfood, som kan hjælpe med at finde muligheder for Milak Productions videre udvikling, fremgår det af en pressemeddelelse fra Greenland Holding.

Nalik Ventures finansiering og medejerskab gør, at virksomheden kunne realisere den kommende produktion.

Inoqut Kristensen, Investment Manager and Analyst fra Nalik Venture fortalte i en pressemeddelelse, at dette projekt er enestående i Grønland: ”Nalik Venture har været villige til at investere i Milak Productions, da det er innovativt og ønsker at gøre noget godt ved et reelt problem.

Iværksætterne tænker win-win hele vejen igennem.

Det er godt for kunden, som er hundeejeren, da tid og penge kan spares, der kommer en ny mulighed for fangeren, der får en ekstra indtjeningsmulighed, det vil gøre godt for miljøet, fordi produktionen vil indhandle brugbare ressourcer, som ellers vil blive smidt væk.

Derudover viser Milak Productions beregninger, at priserne på hundefoderet vil være konkurrencedygtige.”

Når Milak Productions starter produktionen vil hundefoderet blive solgt direkte til kunden via online bestilling. Wildfood vil gøre det tilgængeligt for kunden at købe hundefoderet, fremgår det af pressemeddelelsen.