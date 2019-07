Chefredaktøren anbefaler: Powerkvinden Nivi Olsen

Arne Mølgaard Lørdag, 20. juli 2019 - 07:42

33-årige Nivi Olsen, der er selvstændig erhvervsdrivende og medlem af Inatsisartut, er alenemor til to børn på henholdsvis på otte og ti år, er for tiden fuldt beskæftiget med at drive Blue Café i Qeqertarsuaq og har fornyligt overtaget den daglige ledelse af Demokraterne som fungerende formand.

Hun og hendes børn flyttede til Qeqertarsuaq for over et år siden, men købte familiens nuværende hus for tre år siden. Hun åbnede sidste år den populære café i den store garage i hendes hus, der ligger i udkanten af byen, og har for tiden fem medarbejdere i caféen, men regner med, at ansætte yderligere tre i løbet af sommeren. Familien har i de seneste 15 år holdt sommerferie i Qeqertarsuaq. Så det var naturligt for familien at købe deres nuværende hus i byen, hvor hun straks øjnede erhvervsmuligheder i huset.

– Jeg tror, at det ligger i min natur, at jeg kan se gode muligheder. Jeg har et godt øje for, hvilke mangler og muligheder, der er i vores lille by. Jeg er god til at realisere mine målsætninger, og jeg så muligheder i vores garage, som jeg har omdannet til en velbesøgt café. Vi har meget travlt i caféen netop i denne sommerperiode, hvor vi får mange lokale gæster, men der kommer også mange turister, fortæller hun.

Udfordringen ligger dog i, at det kan tage lang tid, at skaffe både materialer og andre koloniale varer, som hun ikke kan skaffe i byen.

- Der er store udfordringer ved at drive en café i en lille by i Nordgrønland. Man skal derfor bestræbe sig ekstra hårdt for at få økonomien til at køre rundt optimalt. Men selvom jeg er fuldt beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende, kommer mit politiske arbejde altid i første række, siger hun.

Stemmesluger

Ved valg til Inatsisartut i 2014 stillede hun for første gang op for Demokraterne, hvor hun fik 1.428 personlige stemmer, og opnåede dermed en top fire placering ved valget. På baggrund af koalitionsdannelse kort efter valget mellem Siumut, Demokraterne og Atassut, blev hun udnævnt til naalakkersuisoq for kultur, uddannelse og kirke.

Det var naturligvis en hård prøvelse for mig at blive udnævnt til naalakkersuisoq i mit allerførste virke som folkevalgt. Men politik har altid stået mig nær, og jeg har derfor haft et godt øje for, hvordan man som politiker kan sætte sit præg på samfundsstrukturen, så den politiske udformning bliver til gode for hele landet og dets befolkning, siger Nivi Olsen.

Men der medfølger også store udfordringer i politikerlivet på grund af vælgernes til tider ufiltrerede og negative indstilling til politikerne.

Vreden i samfundet

Vælgernes til tider aggressive holdning til de folkevalgte har haft personlige konsekvenser for den travle politiker.

- Når der er angreb på min person på politisk plan i de sociale medier, har jeg ikke længere mod på at læse kritikken. Hvis den hårde tone ikke skal knække mig som person og politiker, er jeg nødt til at passe på mig selv, da jeg jo også har mine børn at tage hensyn til. Jeg bruger derfor ikke mine kræfter på de negative angreb på min person, siger hun.

Hun mener, at der er noget galt i samfundet, når befolkningen udviser stor vrede på de sociale medier. Hun har derfor forståelse for, at mange politikere trækker sig fra politik af den grund. Til gengæld er hun glad for, at folk benytter de sociale medier til at komme af med deres aggressioner.

- På den anden side er det utrolig ærgerligt, at aggressionsproblemerne har en negativ påvirkning på befolkningen, der bruger mange kræfter på at bekrige hinanden. Men denne aggressive adfærd findes ikke alene hos vælgerne, men den findes også i blandt politikere. Dog er den seneste valgkamp til Inatsisartut foregået i fordragelighed i forhold til tidligere, vurderer hun.

Blue Café Privat

Hun understreger, at Inatsisartut-medlemmerne har et godt personligt forhold til hinanden.

- Jeg har eksempelvis et godt personligt forhold til Kim Kielsen og Hans Enoksen. Men vores svaghed ligger stadig i, at vi endnu ikke har lært at føre debat i fordragelighed. Vi plejer stadig at føre en aggressiv debatform, og det opfattes derfor, som om vi skændes. Jeg mener, at debatførelsen på det politiske niveau stadig er nyt for os, men den nye generation af politikere er ved at lære at føre en debat i god tone, mener hun.

Hun blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq i 2016, men har siden 2018 haft orlov fra sit virke som kommunalpolitiker, da hun og hendes to børn flyttede til Qeqertarsuaq. Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen har fornyligt trukket sig fra politik, hvilket har ført til, at Nivi Olsen overtager den daglig ledelse af partiet som fungerende formand.

