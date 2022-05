Chefredaktøren anbefaler: Nyt selskab rykker ind i Ivittuut

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 07. maj 2022 - 10:14

Den 17.-18. maj står Grønlands Erhverv bag konferencen Future Greenland. Flere udenlandske råstofselskaber har allerede meldt deres ankomst herunder australske Eclipse Metals Ltd., der i maj sidste år overtog licensen til Ivittuut-projektet ved Arsuk fra et andet australsk selskab Rimbal Pty.

Eclipse Metals, der har hovedkontor i Perth, har flere igangværende mineprojekter i Australien herunder et kobberprojekt og to uranprojekter i delstaten North West Territory samt et mangan-projekt i Queensland.

Bolette Maqe Nielsen, der er bestyrelsesformand i Tanbreez, repræsenterer Eclipse Metals i Grønland, og er også konsulent for selskabet, men hun henviser til bestyrelsesformand Carl Popal på spørgsmål omkring projektets status og videre forløb.

Kryolit og sjældne jordarter

Ivittuut er kendt for sit enorme kryolitbrud. I perioden fra 1954-1987 blev 3,5 millioner tons kryolit udskibet til Danmark og USA, hvor det blev anvendt i aluminiumsfremstilling og til emaljering af jernvarer og fremstilling af opalglas. Dertil har det været anvendt som insektbekæmpelsesmidlet cryocid. Minen er i dag stort set udtømt og lukket.

Eclipse Metals vurderer, at der er potentiale for efterforskning af sjældne jordarter, kvarts, fluorid og jern-zink. I en børsmeddelelse giver Carl Popal udtryk for, at han ser frem til at arbejde sammen med Naalakkersuisut om at udvikle projektet i Ivittuut, som han påpeger ikke indeholder uran-mineraliseringer, og som heller ikke ligger i nærheden af byer eller bygder i Grønland, og som derfor bør kunne leve op til bestemmelserne i råstofloven.

- Vi ser frem til at udforske projektets potentiale og arbejde sammen med selvstyret om at udvikle en ny mine eller flere miner i denne del af Grønland, lyder det fra Carl Popal, der deltager i Future Greenland konferencen 17.-18. maj i Nuuk.



Eclipse Metals har 19 efterforskningslicenser fordelt over 8.000 kvadratkilometer i Australien. Projektet i Grønland er selskabets første internationale licens.

