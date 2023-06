Chefredaktøren anbefaler: Nuuk får sin første roof-top

Jesper Hansen Lørdag, 24. juni 2023 - 08:12

Et markant byggeri skyder i øjeblikket op i Nuuk på det sted, hvor tidligere Butik Nivi lå – og navnet på den nye bygning er da også Nivi.

Adressen har gennem tiderne foruden Butik Nivi også lagt grund til Notabene og ikke mindst det legendariske diskotek Hestestalden. Den ydmyge træbygning var oprindeligt slagterforretning.

Bygningen ligger mellem Aqqusinersuaq og Spindlers Bakke med det nye hotel HHE Express som nærmeste nabo. Byggeriet er i tre plan og får et samlet areal på cirka 1300 kvadratmeter og en tagterrasse på 130 kvadratmeter.

Bygherre på det nye byggeri er selskabet Nuuk Cafe, der ejes af Rikke og Jørgen Pedersen. Nuuk Cafe er selskabet bag kendte spisesteder i Nuuk, blandt andet Charoen Porn, Iggu og Tapasimut. Med det nye byggeri føjer Nuuk Cafe endnu restaurant til virksomheden.

Modebutik i stueetagen

- En del af stueetagen skal lejes ud til en butik. Vi har netop skrevet kontrakt med Claus Nissen, der i forvejen driver Shayed Shoes i Nuuk Center. Han har planer om at åbne en søsterbutik, der får navnet Shayed i de nye lokaler, fortæller Rikke Pedersen.

- Resten af bygningen skal vi selv bruge til et kombineret bar- og spisested, som får navnet Nivi. Restauranten strækker sig fra stueplan mod Aqqersinersuaq og spænder over de tre forskudte plan op gennem bygningen. Her bliver hovedattraktionen – i hvert fald i sommerperioden en roof top-terrasse med udsigt over Nuuk mod syd, øerne og Hjortetakken. På solskinsdage bliver det en virkelig attraktion – både for turister og for nuummiut. Der bliver for resten også udsigt til Sermitsiaq – Mediehuset Sermitsiaq.AG, griner Rikke Pedersen.

Sådan forestiller KHR-arkitekter sig, at den nye bygning i Nuuks centrum skal se ud. KHR-arkitekter

- Byggeriet går som planlagt, så det ligger fast, at både Nivi og Shayed åbner den 19. august.

Det nye byggeri adskiller sig fra mange andre nybyggerier i Nuuk ved kun at være i tre etager.

Arkitektens drøm

- Bygningen har en helt fantastisk beliggenhed på den stærkt skrånende grund ned havnen. Det har vi udnyttet, så husets tre plan falder naturligt ind i gadebilledet og åbner op for Aqqusinersuaqs rolle som Nuuks hovedstrøg, fortæller Janina Zerbe fra arkitektfirmaet KHR.

- De tre planer afspejler også den grønlandske natur. Stueetagen bliver i sten, som en hentydning til undergrunden, mens midteretagen er i glas som en hentydning til isen. Tagetagen bliver beklædt med varmebehandlet fyrretræ, som patinerer naturligt og leder tankerne hen på træ-fiskekasser og kajakstativer, fortæller arkitekten.

KHR Arkitekter har de seneste år været arkitekterne bag mange markante byggerier i Nuuk. Det begyndte med Pinngortitaleriffik, der åbnede i 1998. Siden kom svømmehallen Malik, Atuarfik Hans Lynge, Nuuk Center og senest er det KHR, der har slået stregerne til den nye skole i Nuuks centrum.

Mulighedernes land

- Vi er stærkt optaget af Grønland her på tegnestuen. Det begyndte med Pinngortitaleriffik og siden har vi givet bud på mange bygninger i Grønland. For os som arkitekter er Grønland et meget spændende land at bygge i, fordi naturen er så nærværende overalt, siger Janina Zerbe.

- Det er ikke størrelsen på byggeriet, der er det afgørende. Det er de arkitektoniske muligheder, så vi tøvede ikke med at sige ja, da Rikke og Jørgen Pedersen henvendte sig til os med det nye projekt.

Fra den nye roof-top-bar bliver der en flot udsigt over Nuuk mod Kobbefjorden og Hjortetakken. Jesper Hansen

Nurepa er totalentreprenør på projektet.

- Vi har stor tillid til Flemming Madsen, som vi har arbejdet sammen med tidligere. Det er jo et relativt lille, men fantastisk lækkert byggeri, og det var for os ultimativt vigtigt at have en mangeårig relation og tillid til den totalentreprenør, der skulle vælges. Det har vi ubetinget til Flemming, og jeg er helt sikker på at han og Nurepa virkelig kerer sig om alle detaljerne. Og bygger et af de allerfineste huse i Nuuk til os.

Tak til Nuuk

- Vi valgte i sin tid KHR til at tegne huset, fordi vi fra første færd havde en stærk fornemmelse af, at deres værdier matchede vores. Og selv om det er et af deres mindste byggerier, så tegnede de alligevel den skønneste bygning til os, der skal huse både en fabelagtig restaurant og en ditto butik, siger Rikke Pedersen.

- De er og har igennem hele forløbet været med os, og det skinner altid tydeligt igennem, at det her projekt har deres særlige bevågenhed. Det hus bliver virkelig bygget med hjertet på rette sted af alle de involverede parter. Og det er Jørgen og jeg rigtig taknemmelige for.

- Nu glæder vi os til, at huset står færdigt. Vi har boet i Nuuk i mange år og har haft mange gode oplevelser. Den nye bygning er vores måde at sige tak på – og vi regner naturligvis med, at bygningen vil være til glæde for alle i byen, siger Rikke Pedersen.