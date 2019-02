Chefredaktøren anbefaler: Mikroplast i spildevandet i Sisimiut

Bent Højgaard Sørensen Lørdag, 02. februar 2019 - 10:50

Forurening er en voksende trussel mod fugle- og dyrelivet i Arktis. Stigende mængder plastaffald forurener både havene og kysterne på klodens nordligste regioner.

Hvert år dør en million havfugle af plastforurening i havet over hele verden. De sidder fast i fiskegarn eller spiser mikroplast. Spiser fuglene mikroplast, fyldes maverne op, og til sidste dør de.

I en ny undersøgelse har en gruppe forskere fra universiteter i Danmark, Sverige og Norge i og ved byerne Sisimiut og Ny Ålesund på den norske øgruppe Svalbard registreret høje koncentrationer af mikroplast i spildevand.

Affaldet kommer fra blandt andet tekstile fibre, for eksempel fra fleecetrøjer, maling og gummi. Mikroplastikken i spildevandet er under fem millimeter pr. stykke.

I Sisimiut undersøgte forskerne spildevandet i brønde i to store udløb, inden spildevandet løber ud i havet, og i Ulkebugten.

- Vi fandt blandt andet høje koncentrationer af mikroplast i spildevandet, som blandt andet er fra husstandenes vaskemaskiner. Og steder som for eksempel Sisimiut, hvor der ikke findes rensning af spildevand, bliver mikroplasten skyllet direkte ud i havet, hvor det potentielt kan optages af marine organismer, siger leder af forskningsprojektet, seniorrådgiver Lis Bach fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

Ligesom andre byer og bygder i Grønland har Sisimiut intet anlæg til spildevandsrensning. I modsætning til Ny Ålesund på Svalbard, der stort set filtrerer og renser alt mikroplast fra på et kombineret kemisk og mekanisk anlæg, inden det rensede spildevand løber ud i havet.

Plast truer havmiljøet

​​​​​​ "Great Pacific Garbage Patch" i Stillehavet er et eksempel på en flydende gigantisk affaldsdynge i havet. Den består af uendelige mængder flasker, fiskegarn, legetøj, fodbolde og hvad man ellers kan tænke sig af plastaffald. Der er i alt fundet fem flydende gigantiske affaldsdynger i verdenshavene. 80 procent af indholdet kommer fra landbaserede aktiviteter, mens 20 procent kommer fra skibe og anden aktivitet på havet. Forskere frygter, at hav- og luftstrømmene vil føre noget af affaldet, blandt andet fra Stillehavet og farvandene omkring det sydlige Europa til Arktis, så der udvikles en flydende affaldsdynge i Arktis. Allerede nu flyder affald og skrot fra for eksempel Nordvesteuropa, det sydlige Europa, det østlige USA med havstrømmene nordover. Mikroplast forurener havene fra Arktis til Antarktis, selv om disse områder ligger langt fra byer andre steder på kloden. Mikroplast er også fundet på i den arktiske havis. Den globale plastproduktion er på 325 millioner ton årligt og vokser med 4 procent om året. Inden for de næste knapt 20 år ventes verdens produktion af plast at blive fordoblet. Det er derfor sandsynligt at plastmængderne i havet i Arktis vokser. Forskning og overvågning af havene viser, at plast i havet er et af verdens hurtigst voksende miljøproblemer. På verdensplan ender 79 procent på affaldspladser på lande eller i naturen. Mellem 8 og 13 millioner tons plast ender i havene hvert år. Plast har en nedbrydningstid på op til flere hundrede år. Det kan dannes mikro- og nanoplast af affaldet, som på sigt kan gøre stor skade i havet, bl.a. på havfugle, hvaler, sæler og isbjørne. Kilder: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitut, Framcentret i Tromsø, og High North News

- Vi kan på Svalbard se, at det har en effekt at installere simple spildevandsanlæg til at filtrere mikroplastik fra. Mikroplastik er jo et stigende problem i Grønland, ligesom andre steder i Arktis. Og generelt vil vi anbefale at rense spildevand, ikke kun for mikroplastikkens skyld men også for andre miljøfremmede stoffer, siger Lis Bach.

Forskerne offentliggør deres rapport, der er finansieret af Nordisk Ministerråd og det norske miljødirektorat i løbet af foråret.

Resultaterne af denne forskning og andre nye videnskabelige landevindinger inden for plastforurening af havet og på land i Arktis blev i sidste uge præsenteret på den arktiske konference Arctic Frontiers i Tromsø. Det er hovedbyen i Norge nord for polacirklen.

Havet var et af hovedtemaerne på konferencen, der havde 3.000 deltagere fra 30 lande.

Norge ønsker at spille en ledende rolle i kampen for at reducere global forurening af havene med blandt andet plast betydeligt, fastslog den norske udenrigsminister Ina Eriksen Søreide.

- I Svalbard-området er plast i havet et stigende problem, siger seniorforsker Geir Wing Gabrielsen fra Norsk Polarinstitut i Tromsø.

Han har de seneste 36 år tilbragt hver sommer på Svalbard. Geir Wing Gabrielsen har set, at plastforureningen Barentshavet stiger og dræber fugle og dyr. Han har forsket i havfugle, set hvad de spiser, og hvordan de tilpasser sig for at overleve.

- I slutningen af 1980’erne lavede vi en undersøgelse af maveindholdet på en række mallemukker og fandt et par små stykker plast i maven på enkelte fugle, fortæller han.

Jo mere plast i maverne, jo større risiko er der for at fuglene sulter ihjel. I Den Engelske Kanal har vi en årrække set, at bestanden af mallemukker falder. En af årsagerne er plastforurening. Hvis plastforureningen fortsætter med at stige, vil vi også i Ingrid Gabrielsen

I 2013 viste Geir Wing Gabrielsens undersøgelse, at 90 procent af mallemukkerne i maverne havde mikroplast, der er mindre end seks millimeter pr. stykke. Hver fugl havde i gennemsnit 15 stykker mikroplast i maven. Og nogle af fugle havde hver flere hundrede stykker.

Geir Wing Gabrielsen er stærkt bekymret over undersøgelser på Svalbard og andre steder i Arktis.

På trods af, at blandt andet Svalbard, fastlandet i det nordlige Norge og Grønland, ligger langt fra de store industribyer i lande langt mod syd, der har de største udslip af plast, især mikroplast, er plast i havet i Arktis et omfattende og stærkt stigende problem, siger han.

Har en mallemuk mere end 0,1 gram mikroplast i maven, får det effekt på fuglen. Kigger man på et landkort over Storbritannien, Færøerne, Island og Svalbard, har fuglene i Den Engelske Kanal mest plast i maverne. Mængderne falder gradvist, når man kommer til Færøerne, Island og Svalbard.

Ved Svalbard har 24 procent af mallemukkerne mere end 0,1 gram plast i maverne, mens tallet er 60 procent i Den Engelske Kanal.

- Jo mere plast i maverne, jo større risiko er der for at fuglene sulter ihjel. I Den Engelske Kanal har vi en årrække set, at bestanden af mallemukker falder. En af årsagerne er plastforurening. Hvis plastforureningen fortsætter med at stige, vil vi også i Arktis få stigende problemer med, at der bliver færre fugle, siger seniorforsker Geir Wing Gabrielsen.

Den globale plastproduktion nåede i 2015 hele 322 millioner ton og vokser med fire procent om året.

Mængderne af plast i havet i den europæiske del af Arktis er på niveau med eller højere end de større byer sydligere på kloden. Ifølge Geir Wing Gabrielsen er det sandsynligt, at mængderne af plast i havet i Arktis bliver øget i fremtiden.

