Chefredaktøren anbefaler: Mekanikerbrødre realiserer iværksætterdrømmen

Arne Mølgaard Lørdag, 23. juli 2022 - 08:14

Brødrene fra Qeqertarsuaq 37-årige Anders Broberg og 31-årige Nuka-Aqqalu Broberg, som begge er uddannede marine- og snescootermekanikere, har for tiden travlt med at opbygge deres egen mekanikervirksomhed helt fra bunden. Selvom brødrene har mødt store udfordringer undervejs, primært fordi de hverken har taget banklån eller fået iværksættertilskud, holder de hovedet koldt og ser positivt på fremtiden.

Barndomsdrøm

Anders Broberg, der siden barnsben har haft stor interesse i mekanikerarbejde, færdiggjorde marine- og snescootermekanikeruddannelsen på Jern- og Metalskolen i Nuuk i 2018, og lille broderen gjorde det samme to år efter.

Brødreparret havde indtil juni i år et fast mekanikerarbejde på virksomheden Maskinværkstedet Aps. i Qeqertarsuaq, men da virksomhedsejeren besluttede at lukke selve arbejdet, som omfatter maskinreparationer, måtte brødrene enten søge efter et nyt arbejde, eller satse alt på at realisere en årelang drøm om at blive selvstændige. De valgte det sidste, og har for tiden travlt med at opbygge et nyt lokalt maskinværksted.

- Siden uddannelsesstart har det været min målsætning at blive selvstændig engang i fremtiden. Men vi er også blevet opfordret til at starte egen virksomhed fra flere sider.

- Muligheden for at blive selvstændige bød sig, da mekanikerdelen på vores arbejdsplads skulle lukkes, og det var en nem og hurtig beslutning for at starte en virksomhed. Men vi var samtidig også klar over, at vi skulle starte helt fra bunden, primært fordi vi ikke har benyttet os af tilskudsmulighederne for iværksættere, siger Nuka-Aqqalu Broberg til Sermitsiaq.

Til gengæld tog de kontakt til Qeqertalik Business Council, som ydede hjælp i form af rådgivning.

- Hvis det ikke var for den kommunale rådgivningsenhed, ville opstartsfasen have været meget sværere, fastslår de.

Stort ansvar

Brødrene købte værktøj, tre containere og et lagertelt fra deres tidligere arbejdsplads Maskinværkstedet. De har haft store udfordringer med at finde egnede lokaler, som kan bruges som værksted. Men med valget har fulgt store personlige og økonomiske udfordringer, primært fordi mekanikerbrødrene gik udenom banken og selv pungede ud med deres begrænsede midler.

- Vi fik et års tilladelse til at benytte et landareal centralt i byen, som vi for tiden er i gang med at omdanne til et værksted. Det er selvfølgelig hårdt, både personligt og økonomisk, når man er er nødt til at opbygge en ny virksomhed udenom banken eller andre tilskudsmuligheder.

- Vi ejer heldigvis et gammelt hus ikke langt væk fra værkstedsområdet, som vi har omdannet til lager og kontor, siger storebror Anders Broberg.

Brødrene har allerede opbygget et godt kendskab til daglig ledelse i et værksted på deres tidligere arbejdsplads, og de føler sig derfor godt rustet til at varetage driften af den nye virksomhed.

- Selvom vores tidligere arbejdsgiver gav os stor frihed på vores arbejdsplads, er det alligevel en god, men også spændende følelse, at have fuldt ansvar for sin egen virksomhed.

- Men det følger til gengæld også større ansvar med, fordi vi nu skal fokusere på at tjene penge ind til virksomheden, siger Nuka-Aqqalu Broberg.

- Det giver større mod til at arbejde endnu hårdere for at realisere drømmen, når man har udført et stykke arbejde og har tjent penge ind til virksomheden, siger han.

- Vi har ingen lastbil, og vi kan heller ikke finde en bygning eller hal, som vi kan bruge som opvarmet værksted. Men arbejder fortsat på at finde en løsning på disse problemer, siger de to brødre til Sermitsiaq.