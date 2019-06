Chefredaktøren anbefaler: Livets vilde charme

Niels Ole Qvist Lørdag, 08. juni 2019 - 09:24

40 år er et stejlt fjeld at bestige for de fleste. Ungdommen er endegyldigt forbi. Man er for alvor blevet voksen med begyndende grå hår og rynker.

Hos Julie Berthelsen – som de fleste grønlændere er på fornavn med – udløser det skarpe hjørne dog ikke for alvor nervøse trækninger. Der er ingen panik på. Hun glæder sig til dagen – fredag den 7. juni – som i første omgang skal fejres med de nærmeste, kæresten Minik Dahl Høegh og børnene Casper og Sia hjemme i boligen i sjællandske Solrød.

- Vi henter brød hos bageren til morgenmad, og når børnene er i skole og børnehave, tager Minik og jeg ud og finder et dejligt frokoststed. Måske MASH (steakhouse på Frederiksberg, red.), der serverer perfekte store steaks. Om eftermiddagen kommer en masse venner, og så skal vi grille og hygge i haven, fortæller Julie Berthelsen om sine fødselsdagsplaner.

- Hvad er det bedste ved at fylde 40 år?

- At jeg har så mange at dele det med og fejre det med. Den 9.-11. juni skal jeg afsted med otte veninder til Berlin og feste, hvor det også står på spabade og gode restauranter. Det bedste er, at jeg føler 40 passer godt til det, jeg føler indeni. Og ser ud udenpå. Jeg har det rigtig godt med det.

- Hvad har det fineste været ved de første 40 år?

- Det hele. Udviklingen - den personlige. Det står så soleklart hvad 10’erne, 20’erne og 30’erne var for mig. Nu kan jeg se frem til et nyt årti med en masse ny omgang læring. Det hele drejer sig jo om at lære sig selv at kende. Og alle årtierne har haft hver deres charme, svarer Julie og tilføjer:

- Men altoverskyggende er selvklart mine børn. Det bedste ved første halvdel er at have fået dem og være mor for dem.

Er der ikke mentalt

Julie Berthelsen kom til verden i Aarhus 7. juni 1979, altså netop i de skelsættende dage, hvor hjemmestyret blev indført. Efter en skilsmisse besluttede moren Helene at rejse hjem til Grønland og flyttede først med sin lille datter til Qeqertarsuaq og siden Nuuk, hvor Helene mødte Sumé-musikeren Per Berthelsen og flyttede sammen med ham.

Dermed kom der masser af musik ind i Julies barndomshjem.

Hendes egen karriere tog for alvor fart, da hun i 2002 deltog i TV2´s talentkonkurrence Popstars og sang sig direkte ind i hjerterne på hundredtusindvis af begejstrede seere. Hun slog rent igennem med hittet »Every Little Part of Me« i 2003 fra debutalbummet »Home«, der solgte i over 90.000 eksemplarer.

At hun stadig er i fuld swing beviste hun senest ved årets Melodi Grand Prix, hvor hun sammen med veninden Nina Kreutzmann Jørgensen stillede op med sangen »League Of Night«.

- Hvad er den største udfordring i dit liv - lige nu?

- At finde bedre balance i mit liv. Det er et ustabilt liv, jeg lever, og min energi og overskud er ikke det samme. Det mærker jeg tydeligt. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg tackler det, at min karriere byder på samme aktivitet i store intervaller, og at jeg bliver hurtigere træt, men gerne vil det hele, svarer Julie.

- Hvordan føles det, at »ungdommen« nu er forbi?

- Det er okay. Jeg har det godt. Og jeg har mine børn, der holder mig i gang. Men jeg må indrømme, at de små ting, de små forandringer, jeg mærker rent fysisk, er svære at forstå. Jeg er ikke dér endnu mentalt. Så det clasher lidt. Det er eksempelvis sværere at tabe sig, at komme i form, energiniveauet er et andet, jeg kan få ondt i ryggen, jeg har en bittesmule svagere øjne. Ikke noget at skrive hjem om endnu, men alligevel. Dog har jeg ikke tænkt mig at gå ned i tempo. Tværtimod. I 40’erne vil jeg være stærkere og i bedre form en nogensinde. Det er min plan.

- Er der noget, du fortryder?

- Ja! Jeg fortryder faktisk, at jeg aldrig tog AFS, et år i udlandet, og lærte sprog og kultur. Ville gerne have lært fransk eller spansk. Flydende. Det kan nås endnu, men det var også det med at gøre det teenageårene. Oplevelsen. Berigelsen. Jeg vil opfordre mine børn til det med sikkerhed.

- Hvad er det vigtigste ord i dit liv? Og det dårligste?

- Det vigtigste ord er »nej«. Det lyder måske underligt men »nej« kan redde mig fra at lade mig indlægge med stress eller andet i den dur. Det dårligste er »svært«. Jeg hader faktisk det ord. Det er en kæmpe sovepude for mig. Når jeg lægger energi i en idé, får jeg knopper, hvis folk møder mig med et: »Det er svært«. Svært gør drømme umulige. Jeg bruger det selv, men kan ikke lide det.

Gaveønske: En hund!

Julie Bertelsen er et udpræget positivt menneske. Tiltrækkes af lyset. Men sorte skyer samler sig indimellem også i horisonten for hende. Som mange andre er hun i disse år optaget af det, der er ved at ske med planeten.

- Den største udfordring for hele kloden er klimaforandringerne. Jeg tror ikke, vi er helt klar over konsekvensen. Vi tror hele tiden, at vi mennesker er »ovenpå«. Jeg frygter, at det krakker pludseligt og hårdt for os alle, selvom det var længe undervejs. Vi kommer til at sige: Vi kunne have gjort det bedre. En af de eneste mennesker i USA, Michael Burry, der forudså det økonomiske verdensomspændende krak i 2007/2008, investerer kun i en ting nu, og det er vand. Det skræmmer mig, siger hun.

Julie og Minik leger med jævne mellemrum med tanken om at flytte tilbage til Grønland. De har i flere interviews erklæret, at de ønsker, at deres børn skal opleve den tryghed og glæde ved naturen, samt nærheden til familien, som de selv nød godt af. Tanken presser sig dog ikke så meget på lige i øjeblikket.

- Hvornår savner du Grønland allermest?

- Om vinteren. Vinter i Danmark er direkte ulidelig.

- Hvad er den største forskel på Grønland og Danmark?

- Alt. Alt er forskelligt. Vi har næsten intet tilfælles ud over det materielle. Det har taget mig hele mine 20’ere og godt ind i 30’erne at finde ud af at være begge dele i én og samme krop. Det er både »svært« og charmerende på samme tid.

- Hvad er det bedste ved Grønland?

- Naturen. Frisindet i forhold til det åndelige, spirituelle og naturen. Luften. Vinteren. Sneen. Familie. Midnatsolen.

- Det bedste ved Danmark?

- Sommeren. Varmen. Mangfoldigheden. Det, at man kan rejse alle mulige steder hen nemt. Mulighederne generelt i liv og hverdag. Billig frugt og grønt.

- Flytter du nogensinde tilbage til Nuuk?

- Måske.

- Hvad laver du, når du bliver 50?

- Første indskydelse er: det samme. Sang og musik. Og alt muligt ved siden af. Men i virkeligheden er svaret nok: det ved jeg sgu ikke.

- Hvad ønsker du dig i fødselsdagsgave?

- En hund. Ja, skørt! Med dette ustabile konstant ukendte liv jeg og min familie lever. Men jeg har altid haft hund og jeg savner det. Så hvorfor ikke? Det skal nok gå.

- Hvad kan du nu, som du ikke kunne, da du var 30?

- Jeg kan sige “pyt”/“sussa”/“ajunngilaq” og mene det. Vi behøver på ingen måder at være perfekte!

