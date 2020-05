Chefredaktøren anbefaler: Kommission genoptager forfatningsarbejde

Kurt Kristensen Lørdag, 16. maj 2020 - 08:59

Torsdag indkaldte Forfatningskommissionens formand Ineqi Kielsen de seks politiske medlemmer og fem tilforordnede til et heldagsmøde for at planlægge det videre arbejde med et udkast til en forfatning for et selvstændigt Grønland.

Mødet foregik efter bladets deadline, men ét ligger dog fast: Kommissionen er på grund af gentagne ballader om formandsaflønning og embedsbolig stærkt forsinket, og midt i en ny start lukkede corona-krisen samfundet ned.

Naalakkersuisut udpegede efter indstilling fra Siumut den 26-årige Ineqi Kielsen som ny formand 6. februar, og han fik frem til efteråret stukket tre konkrete opgaver ud: 1) En oplysnings- og informationskampagne med borgerinddragelse, 2) en forfatningskonference og 3) det første kommenteret udkast til Grønlands forfatning.

– Jeg indkaldte til kommissionsmøde, men corona-krisen aflyste al rejseaktivitet og sendte sekretariatets medarbejdere på hjemmearbejde, siger Ineqi Kielsen til Sermitsiaq.

Ifølge den oprindelige tidsplan skal kommissionen aflevere et udkast til en forfatning til Naalakkersuisut på Nationaldagen 21. juni 2021.

Det er om 13 måneder.

– Vi har søgt om lov til at forlænge vort arbejde til udgangen af 2021. Naalakkersuisut har sagt ja, men vi venter på svar fra Forfatningsudvalget i Inatsisartut. Jeg håber, at vor ansøgning bliver imødekommet, for arbejdet handler ikke om at skrive kommissionens forfatning, men om at skrive hele befolkningens forfatning, siger Ineqi Kielsen.

På farten til efteråret

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle 2020 være højdepunktet i kommissionens virke, hvor befolkningen bliver inddraget i forfatningsdebatten gennem offentlige høringer og borgermøder rundt på kysten.

Det er ikke sket.

– Hvornår kan befolkningen forvente at møde Forfatningskommissionen?

– Vi kan forhåbentligt begynde vor rejseaktivitet til efteråret, siger Ineqi Kielsen.

Mens Ineqi Kielsen er ny på formandsposten, har forfatningssekretariatet trods politik uro arbejdet i tre år.

– Fornemmer jeg en kritik af sekretariatets arbejdsindsats?

– Ja, også før jeg blev formand. Vi har en god medarbejderstab, men jeg stiller også høje krav til vore arbejde. Min opgave som formand er at leve op til kommissoriets ordlyd, og der er hvert år afsat midler i millionklassen på finansloven. Det er ikke opgaven eller økonomien, som bremser kommissionens arbejde. Vi er i gang, men jeg kunne godt ønske, at det sker i et højere tempo, siger Ineqi Kielsen.

Holdet der arbejder med forfatningen Forfatningskommissionen består af syv medlemmer, udpeget af de syv partier, som i denne valgperiode er repræsenteret i Inatsisartut. Ineqi Kielsen, Siumut, er formand, og Kuupik V. Kleist, Inuit Ataqatigiit, næstformand, og de udgør formandsskabet sammen med Nivi Olsen, Demokraterne. De øvrige medlemmer er Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai, Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq, og Panínguaq M. Kruse, Atassut. Samarbejdspartiet trak sit medlem, Anita Hoffer, fra kommissionen i november efter en ballade om aflønning af kommissionsmedlemmer, som også er Inatsisartut-medlemmer. – Jeg håber, at Samarbejdspartiet vender tilbage til kommissionen, så vi får det bredest mulige samarbejde om vor fælles forfatning, siger Ineqi Kielsen til Sermitsiaq. Der er udpeget fem tilforordnede til kommissionen: Direktør for Grønlands Nationalmuseum og Arkiv Daniel Thorleifsen, adjunkt på Ilisimatusarfik Rosannguaq Rossen, repræsentationschef i Bruxelles Mininnguaq Kleist, repræsentationschef i København Lida Skifte Lennert og den islandske forfatningsekspert Skúli Magnússon.

Forfatning med forhindringer

Det føles efterhånden som meget længe siden, at Inatsisartut brød ud i fædrelandssange efter at have nedsat en forfatningskommission.

Men det skete rent faktisk mandag den 21. november 2016.

Det videre arbejdet, som var planlagt til tre år, har imidlertid været brolagt med politisk strid og kontroversielle krav om årsløn og embedsbolig.

Hverken den første formand Vivian Motzfeldt eller den anden formand Doris J. Jensen, begge fra Siumut, nåede i mål.

Og imens gik tiden.

Ineqi Kielsen, Siumut, er den tredje formand i Forfatningskommissions korte historie, og han er i modsætning til sine forgængere ganske tilfreds med at blive aflønnet på mødedagene efter vederlagslovens regler om folk, der ikke er medlem af Inatsisartut, men som udøver hverv i udvalg, nævn og repræsentationer på selvstyrets vegne.

– Der er tale om en ærefuld og prestigefyldt post. Jeg er stolt over, at Naalakkersuisut har vist mig den tillid at betro mig formandsposten for et kommissionsarbejde, som får grundlæggende betydning for Grønlands fremtid, siger Ineqi Kielsen til Sermitsiaq.

Det er lysten, som driver værket.

– Jeg bruger de fleste aftner og weekender på at sætte mig ind i stoffet. Der er meget læsning, men jeg er en nysgerrig person. Det hele er umagen værd, for der er tale om et uhyre interessant område, siger Ineqi Kielsen.

Ny sekretariatschef

En af Ineqi Kielsens første opgaver som kommissionsformand bliver at finde en ny sekretariatschef som afløser for Johan Lund Olsen, som i juli 2017 kom til Forfatningskommissionen fra en stilling som tilsynschef i Departementet for Sociale Anliggender.

Johan lund Olsens 3-årige orlovsperiode udløber, og han har valgt at vende tilbage til departementet.

Stillingsopslaget lægger stor vægt på såvel juridisk som sproglig kompetence. En forfatning har i princippet ingen udløbsdato, og den skal derfor være skrevet i et langtidsholdbart sprog.

Forfatningsarbejdet er et politisk minefelt. Og som en ekstra krølle på halen står der i stillingsopslaget, at stillingen er uforenelig med aktivt eller nyere politisk engagement.

Ansøgningsfristen er sat til 21. maj - det er på Kristi Himmelfartsdag i næste uge.