Chefredaktøren anbefaler: Just be it, don’t show it

Kimmernaq Kjeldsen Fredag, 25. januar 2019 - 18:15

Jeg har sådan haft lyst til at skrive og rose Dronningens nytårstale, og vi er vel stadig i januar, så nytåret er stadig aktuelt. Det er ikke fordi, jeg er royalist. Jeg har endda engang sagt nej til at være toastmaster under et af hendes besøg, da jeg ikke bryder mig om at dele folk op i titler og klasser. Når det så er sagt, så er hun jo også bare et menneske med masser af livserfaring og gode budskaber. Hendes tale var så direkte og nærværende på samme tid. Det var nærmest som, om hun skældte lidt ud på befolkningen, og her tænker jeg på hendes holdninger omkring brugen af de sociale medier, og jeg synes hendes budskaber fortjener at blive nævnt igen.

Hun sagde, at det var som om, at folk var blevet mere ‘se på mig og færre øje for andre’. –Jeg har aldrig rigtig forstået det interessante ved selfies. Folk der ‘poster’ om det dårlige vejr, eller deres børn der er til fodbold, osv., og det eneste man ser er deres ansigter og ikke vejret eller børnene og fodbolden.

Hun siger også, at ligeså fantastisk det kan være at facetime og skabe daglig kontakt, så er det som om, at kontakten er blevet mere overfladisk og mindre personlig. Jeg kan ikke være mere enig. Jeg er selv meget på de sociale medier, men jeg prøver også at begrænse det. Hvor mange gange har man ikke oplevet, at man sidder en flok mennesker og hygger i stuen med hver sin mobil i hånden? Så på facebook kan alle se, at vi rigtig ‘hygger’ sammen. Altså, hvis man havde det så hyggeligt, så havde man vel ikke tid til at vise det på facebook eller instagram.

Lad os så ta’ den yngre generation, som er opvokset på de sociale medier. De er jo på hele tiden! Jeg kunne især godt lide Dronningens budskab til børnene, og jeg citerer: ‘Det vigtige er ikke, hvordan du ser ud, eller hvad du har opnået, men hvem du er overfor andre: dine venner og dine kammerater. Hvis man har så travlt med at opnå det bedste for sig selv hele tiden, kan man slet ikke se, hvordan andre har det’. Bum! Så er det sagt! Denne her form for jagt på bekræftelse, eller vise omverdenen hvor gode og dygtige de er, har simpelthen taget overhånd. Det gælder også de voksne. Jo mere de prøver at bevise og vise, hvor godt de har det osv., jo mindre tror jeg på dem, eller tager dem alvorligt. Jeg krummer nærmest tæer, og synes de er lidt pinlige. Just be it, don’t show it.

Jeg er ikke hellig og har endda selv lavet en video-dagbog på mine rejser for at inspirere andre, og jeg ved også godt, at jeg lyder ret fordømmende, men jeg synes bare det har taget overhånd.

Nu deler jeg lige noget meget personligt, selvom jeg også synes, det er lidt pinligt. Jeg tog engang et online kursus hos en psykolog i at, ‘elske sig selv’. Det er der ikke noget galt i som sådan for det skal vi jo, og hver dag var der 3 ting man skulle gøre: 1) Gør noget godt for sig selv, 2) Gør noget godt for andre, 3) Vise omverdenen (sociale medier), at man elsker sig selv. De 2 første er jeg helt med på, men den sidste synes jeg var for meget. Hvad skal andre mennesker med at jeg har det godt med mig selv? Er det ikke nok, at jeg selv ved det? Så interessant er jeg sgu heller ikke. Meningen med det er vel ellers at inspirere andre, men det er stadig en søgen på falsk bekræftelse i mine øjne.

Jeg synes tilgengæld at 2’eren: at gøre noget godt for andre er et rigtig godt råd. At glemme lidt sine egne behov, og hjælpe andre (uden at vise/‘poste’ det på de sociale medier) og ikke mindst lytte til andre menneske. Det er jo egentlig dét, Dronningen gerne vil frem til. At vi har et ansvar for fælleskabet, og at vi skal respektere og passe på hinanden.

Nu er det ikke fordi, jeg synes at janteloven skal herske, og jeg synes også, at det er fedt at se nogle selvfede typer der har nok i sig selv, så længe de har noget at ha’ det i. Det er også ofte dem, der skaber noget udover det sædvanlige, fordi de tør. Men uanset hvad, er det sundt at minde sig selv om at ha’ begge ben på jorden.

Til sidst håber jeg, at vi alle kan lære noget af Dronningens vise ord, og måske udfordre os selv ved at ligge mobilen for en dag og være rigtig sammen med vores medmennesker.

