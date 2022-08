Chefredaktøren anbefaler: Jorsi Sørensen - Måske skulle jeg drosle ned

Inge S. Rasmussen Lørdag, 13. august 2022 - 08:12

- Jeg nød at få lov til at spille for hele Grønland i Tivoli.

Jorsi Sørensen er hjemme i Nuuk igen efter at have optrådt på Plænen under den årlige festival Grønland i Tivoli. Denne gang var det med Jorsi Band, der foruden ham selv består af Nino Fencker, Glenn Møller og Inuk Brandt Petersen.

Det skriver avisen AG.

Jorsi Sørensen forklarer, at Grønland i Tivoli byder på gensyn med en masse landsmænd, både dem, der er på ferie og dem, der er flyttet til Danmark.

- Det er rigtigt dejligt at stå foran så mange grønlændere. Man mærker fællesskabet, siger Jorsi Sørensen, der samtidig påpeger, at det ikke er på grund af penge, at man skal optræde på festivalen. Det er nemlig langt fra en økonomisk gevinst at spille i Tivoli, for kunstnerne skal selv sørge for billetter til Danmark, men Grønland i Tivoli betaler for hotel.

- Så vi har givet koncerter i Nuuk for at spare sammen til at kunne komme til Tivoli, småler han, der i omkring 40 år har været med til at tegne den grønlandske musikscene.

Flittig – på guitar

Det lå ikke umiddelbart i kortene, at Jorsi Sørensen skulle leve af at spille musik. Han kommer ikke fra en musikalsk familie. Faktisk startede hans interesse for musikken nok med den akustiske guitar, som han fik af sin fætter mens han gik i folkeskole. Senere, i efterskoleårene i Danmark, begyndte interessen for at spille bas.

- Vores rektor sagde, at hvis vi bare havde været lige så flittige til at læse lektier som til at spille musik, ville vi alle sammen have fået 13, erindrer Jorsi Sørensen.

Det var som guitarist og bassist – men også sanger – at Jorsi Sørensen begyndte at spille med sine kammerater i bandet Inua. Det var sammen med brødrene Jan og John Hansen og Martin Chemnitz.

- Det var et fritidsband. Vi kørte alle sammen taxa og så spillede vi i fritiden, fortæller Jorsi Sørensen, der gennem årene ligeledes har været producer på en lang række indspilninger.

Desuden spillede han i bandet G60, i samarbejde med Eigil Petersen, Jakob Søltoft, Ove Heilmann og (afdøde) Aqqa Nielsen.

Når han ser tilbage på årene, der er gået, er der ikke meget, han kunne ønske sig anderledes:

- Jeg har haft det godt og har nydt, at jeg kunne arbejde med det, der interesserede mig, siger Jorsi Sørensen i dag.

Opbakning

Det har blandt andet kunnet lade sig gøre, fordi hans kone Stina har bakket ham op hele vejen.

Sammen har parret tre børn, der i dag alle er godt i vej: Aqqaluk, uddannet geofysiker og en vigtig spiller på det grønlandske håndboldlandshold, Vivi, journalist, skuespiller og leder af Nationalteatrets skuespilleruddannelse samt lillebror Jaaku, der er uddannet fra rytmisk konservatorium i Aarhus, men som nu har tænkt sig at uddanne sig indenfor datalogi ifølge sin far.

- Jeg har altid interesseret mig for teknik. Det har været en fordel, for det er nødvendigt at kunne klare det tekniske selv, især når man ikke har en stor økonomi, siger Jorsi Sørensen, der aldrig har forsøgt at få sine børn til at gå i sine egne fodspor.

- Man skal selv finde sin egen vej, siger han.

I dag har Jorsi Sørensen sit eget lille studie, hvor han blandt andet indspillede sine produktioner med Kunngi, såsom ”Maaninunanni” fra 2011.

Og det er også fra studiet her, at han pusler med et soloprojekt. Det er nye og gamle numre, som aldrig har været udgivet før, fortæller han. Hvornår projektet er færdigt, kan han ikke sige, men håber på at det måske bliver til næste år. Det bliver Jorsi Band som laver forarbejdet, mens trommerne muligvis skal indspilles i Aqisseq-studiet, fortæller han.

God udvikling

Spørger man Jorsi Sørensen er grønlandsk musik inde i en god udvikling.

Selv var han med til at indspille den første hiphop-plade med Nuuk Posse tilbage i 1992. I dag ser han de unge dyrke hård rock.

- Der er mange heavy rock bands. De gør det godt, synes jeg, siger Jorsi Sørensen og nævner Rockstones som eksempel.

Udover den hårde rock peger Jorsi Sørensen også på, at der er kommet flere singersong writers, måske i kølvandet på musikfestivalen Arctic Sounds i Sisimiut med sine workshops, hvor der bliver produceret nye numre i samarbejdet mellem kunstnere fra Norden og Arktis.

Jorsi Sørensen er formentlig en af de grønlandske musikere, der har spillet med flest kunstnere. Han støtter unge som mere garvede kunstnere, og har nydt at opleve den yngre generation som for eksempel Inuk Brandt Petersen.

- Jeg synes der er mange talenter derude, og jeg håber, de får en god karriere, siger Jorsi Sørensen.

Hvilket råd vil du give dem?

- At de skal huske at lave KODA-lister, når de er ude at spille, så de kan få penge fra KodaGramex, lyder det fra snart 63-årige Jorsi Sørensen, der tænker over om han skal drosle ned.

- Jeg føler, jeg er blevet lidt for gammel efterhånden. Men heldigvis har der været bud efter mig, siger han og forklarer selv, hvad det kan skyldes:

- Jeg har mange gange været det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.