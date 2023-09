Chefredaktøren anbefaler: Inspirerende direktør trådte tilbage

Jette Andersen Lørdag, 09. september 2023 - 08:14

Klaus Nygaard trådte ned fra sin direktørpost på Grønlands Naturinstitut og overgik til en seniorrådgiverstilling i sidste uge. Det blev markeret med en reception.

Gert Mulvad fremhævede i sin tale som bestyrelsesformand for Grønlands Naturinstitut de vigtigste punkter, som Klaus har ført naturinstituttet igennem. Han har været med til at skabe Grønlands Klimaforskningscenter, han har sørget for, at ph.d.-stipendier og postdoc kan administreres fra instituttet, han opfyldte ønsket om et nyt forskningsskib, Tarajoq. Han har holdt tungen lige i munden og næsen oven vande, når der har været politiske diskussioner, demonstrationer mod naturinstituttet eller shitstorme på de sociale medier.

Chefredaktøren anbefaler: Denne artikel er hentet fra avisen AG og udvalgt af chefredaktør af avisen AG. Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier. Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen. Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

- Du har virkelig mestret, at beskytte dit personale, og samtidig få respekt fra det politiske system, lød det blandt andet fra Gert Mulvad.

- Det har været enormt inspirerende, at være sammen med dig igennem de knap 40 år, sagde formanden til den afgående direktør.

Klaus Nygaards gode ven fra universitetsdagene, Jesper Boje, tog mikrofonen og fortalte om den mere menneskelige side af ham.

- Når jeg siger læst, så er det så meget sagt, for en stor del af tiden brugte vi på at blive gode til billard på Lottes Kro. Dresscoden var en lille smule anderledes. Klaus har jo været klædt i sort i de sidste to dekader, så vidt, jeg kan huske, men dengang i studietiden i 70’erne, 80’erne, gik vi i kaki Kansas arbejdstøj, fortalte Jesper Boje, der fik smilet frem hos de fremmødte og ikke mindst hovedpersonen.

- Nu er det slut med at slappe af, vi har et sommerhus sammen i Nordjylland og han har sagt, at når han stopper som direktør, så vil han virkelig lave noget deroppe, så det ser vi frem til, Klaus, smilede han.

Tak

Klaus Nygaard selv sagde i sin tale, at han var taknemmelig for de mange fremmødte og gaverne.

- Det er ikke kun mig, der har stået for Projekt Naturinstitut. Det er ufattelig mange mennesker, der har bidraget til det, lød det fra den afgående.

Kalistat Lund er hans 22. naalakkersuisoq, han har haft syv forskellige formænd for naalakkersuisut og departementet har skiftet navn 23 gange. Selv er han blevet ansat ti gange i løbet af årene.

- Medarbejderne skaber outputtet. De er virkelig dygtige og nogle skrappe medarbejdere. Det er lykkedes at skaffe medarbejdere, der kunne tiltrække penge og penge og dygtige medarbejdere tiltrækker flere penge og dygtige medarbejdere og sådan blev det til en selvaccelerende effekt, lød det fra Nygaard.

I dag er der 45 akademikere og 24 teknikere ansat og den gennemsnitlige anciennitet er på ti år og den videnskabelige produktion er tidoblet fra slutfirserne.

Han kunne da heller ikke komme udenom at takke Aage V. Jensens Fonde for deres store støtte til utallige projekter gennem årene.

- Der er nok mange, der undrer sig over, hvad V’et står for i Aage V. Jensens Fonde. Det står for visionær. De var firstmovers i Grønland. Huset her var noget af et sats, sagde Klaus Nygaard, der også takkede køkkenpersonalet, der er kendt for at lave lækker mad til personalet og ekstraordinær receptionslækkerier.