Chefredaktøren anbefaler: Guldfeber i Sydgrønland

Fredag, 21. december 2018 - 18:53

Nu er der udsigt til, at der igen bliver skabt nye jobs i det arbejdsløshedsplagede Sydgrønland. For et canadisk-islandsk mineselskab planlægger at genåbne guldminen Nalunaq.

Allerede til næste år håber AEX Gold på at påbegynde en prøveproduktion i det små. Selskabet vil teste processen med at udvinde guld. Det kommer til at foregå ved minen eller et andet sted i verden. Det er endnu ikke besluttet.

Den egentlige produktion i fuld skala er planlagt til om godt to år i 2021, oplyser AEX Golds administrerende direktør islandske Eldur Olafsson, der også er medejer af mineselskabet.

Guldminen, der ligger med bedårende udsigt over fjord og fjeld 33 km nordøst for Nanortalik, lukkede i 2013, fordi selskabet bag minen blev sat under administration efter at have skrantet økonomisk et stykke tid.

Nalunaq – som på grønlandsk betyder stedet, der er svært at finde – var i årevis den eneste mine i Grønland. Forhåbningerne til den var store. Kommunen tjente gode penge på skatteindtægter. Og guldminen nåede så langt som til ugebladenes kongelige spalter, da kronprinsparret Frederik og Mary valgte at få forlovelsesringe støbt af sydgrønlandsk guld.

Men på grund af faldende guldpriser og manglende kapital måtte minen efter omkring ti år dreje nøglen rundt.

Høj værdi

Men AEX Gold mener, der er mulighed for at tjene gode penge ved at genåbne minen.

- Forekomsten er ikke så stor. Men der er tale om guld af høj lødighed. I forhold til guldminer andre steder i verden bliver det en ret lille mine. Men da lødigheden er høj, har minen alligevel potentiale til at blive meget profitabel, fortæller Olafsson.

AEX vurderer at der er en forekomst på 263 ounzes guld i Nalunaq til en værdi af omkring 300 millioner dollar – svarende til cirka to milliarder kroner.

På længere sigt kan det dog blive til endnu mere, for AEX har også licens til to andre områder, Vagar og Tartoq, som ligger nær Nalunaq. Men disse to projekter er endnu ikke så grundigt efterforskede. Man ved ikke præcis, hvad de er værd. Men AEX har store forhåbninger til de i alt 690 kvadratkilometer, selskabet har licens til i Nanortalik Gold Belt, som området kaldes i mineverdenen.

- Vi råder over et område, som vi tror har stor værdi. Vi mener, at der gemmer sig mange millioner ounces guld i disse forekomster. Og vi har fokus på mere efterforskning og vi vil forsøge at udvikle projektet til en stor guldmine i Sydgrønland, siger Eldur Olafsson.

Guldåren er fundet

Det guld, man indtil videre har fundet, ligger indlejret i et lyst bælte kvarts dybt inde i bjerget Nalunaq. Guldåren er ikke bred, men fordi der er så meget guld pr. ton klippe, bliver forekomsten alligevel værdifuld.

AEX Gold har lokaliseret guldåren, som løber gennem bjerget i meget forskellige højder, fortæller direktøren. Selskabet har arbejdet med guldmineprojektet de seneste tre år.

Lige nu knokler AEX for at skaffe tilstrækkelig med kapital til at genåbne Nalunaq. Selskabet har indtil videre investeret ni millioner canadiske dollar – 45 millioner kroner. Men skal skaffe yderligere 20-30 millioner canadiske dollar – 100-150 millioner kroner for at gå i produktion.

Guldmineselskabet er noteret på den canadiske børs TSX Venture Exchange. Og forsøger at skaffe den ekstra kapital i Canada.

Eldur Olafsson tør ikke spå om, hvor mange arbejdspladser, der præcis bliver ved minen. Men henviser til, at da canadiske Crew udvandt guld fra Nalunaq, arbejdede der 60-80 personer ved minen. Underforstået at det nok bliver noget lignende.

- Tidligere var der en masse lokale selskaber, som servicerede minen – alt fra hotel til flyselskaber og lokale entreprenører. Halvdelen af arbejdsstyrken var grønlændere. Vores fokus vil være at ansætte så mange lokale som overhovedet muligt.

- Der findes masser af viden fra dengang, minen var i produktion, som vi har kunnet bruge, og som vi gerne vil udnytte fremover.

Antallet af arbejdspladser afhænger af, om guldet skal forarbejdes på stedet i Kirkespirdalen. Eller om malmen bliver udskibet, og selve forarbejdningsprocessen kommer til at foregå et andet sted i verden.

Da Crew, det tidligere selskab i Nalunaq, var aktiv, blev malmen sejlet til Spanien til forarbejdelse.

- Vi vil allerhelst placere forarbejdningsanlægget tæt på minen. Det er nemlig det billigste. Men vi skal også tænke på miljøet og en række andre ting. Så vi har endnu ikke besluttet os, siger Eldur Olafsson.

God infrastruktur i Sydgrønland

Hans højre hånd i Nalunaq-projektet, Justinas Matusevicius, er i øvrigt begejstret for at arbejde i Sydgrønland.

Der klages meget over alt for få flyafgange og for ringe offentlig transport. Men forholdene i Sydgrønland er ganske udmærkede, mener Justinas Matusevicius fra mineselskabet AEX Gold.

- Sammenlignet med andre øde steder i Afrika eller Canada, så er det let at operere i Sydgrønland. Infrastrukturen er slet ikke så dårligt, som man skulle tro, når man tænker på, hvor langt væk Grønland ligger.

På en konference fornylig hos Dansk Industri fortalte Justinas Matusevicius, at det tager otte dage for en container, sendt fra Aalborg, til at nå frem til minen.

- Vores mandskab er fremme på en dag fra København. Vi har hurtigt internet, så vi kan foretage videoopkald fra Nalunaq. Alt dét gør det let at organisere minedrift i Sydgrønland – især om sommeren selvfølgelig.

Det er selvfølgelig også en stor fordel, at det tidligere mineselskab ved Nalunaq allerede har bygget havn og veje omkring minen.

Matusevicius tilføjede, at AEX ønsker at ansætte så mange lokale som overhovedet muligt. Men det er svært at finde eksperter og uddannede inden for minedrift i Sydgrønland, sagde han.

Masser af guld

De tidligere ejere af guldminen måtte kaste håndklædet i ringen i 2013, blandt andet fordi selskabet manglede kapital. Siden den tid har der ikke været gravet efter guld i området.

Men AEX ser store muligheder for en profitabel guldproduktion, siger Eldur Olafsson, der personligt ejer 12 procent af virksomheden.

- Vi har arbejdet tre år i området og forstår geologien meget bedre nu, fortæller Olafsson.

De underjordiske minegange i strækker sig omkring otte kilometer ind i bjerget, og de tidligere selskaber, som opererede i Nalunaq, har indtil videre udtaget 10 ton guld. Men der er meget mere, mener AEX.

- Vi har lokaliseret guldåren på en strækning på omkring en kilometer. Det er langt. Der er formentlig masser af guld. AEX har fundet ud af, hvordan hovedåren af guld snor sig både langt nede og højt oppe i bjerget. Vi har store forhåbninger til Nalunaq og til vores to andre licenser i området. Vi efterforsker løbende og tror, at vores projekt med tiden kan vokse og blive til en stor guldmine i Sydgrønland, siger Eldur Olafsson.

